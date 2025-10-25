Αρκούδες «νίντζα» τρομοκρατούν την Ιαπωνία - Φρενίτιδα θανατηφόρων επιθέσεων

Mαύρες αρκούδες παλεύουν στο χιονισμένο εκθεσιακό τους χώρο στο Stone Zoo, στο Stoneham της Μασαχουσέτης (2011)

Η Ιαπωνία έχει γίνει η πρωτεύουσα των επιθέσεων από αρκούδες στον κόσμο μετά από έναν αριθμό ρεκόρ θανατηφόρων συναντήσεων που έχουν αφήσει ανθρώπους άγριους και διαμελισμένους.

Δέκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από επίθεση αρκούδων και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε μια σειρά επιθέσεων σε όλη τη χώρα μόνο φέτος.

Ντόπιοι και τουρίστες έχουν γίνει στόχος των θηρίων μέσα σε σούπερ μάρκετ, έξω από σχολεία, ακόμη και σε στάσεις λεωφορείων.

Η τελευταία συνάντηση με αρκούδες σημειώθηκε την Παρασκευή, με έναν νεκρό και άλλους τρεις τραυματίες σε μία άγρια ​​ομαδική επίθεση, σε ένα ορεινό χωριό στη βόρεια περιοχή Ακίτα.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην κεντρική περιοχή Τογιάμα, μια γυναίκα περίπου 70 ετών τραυματίστηκε επίσης σε επίθεση αρκούδας λίγες ώρες νωρίτερα.

Separate bear attacks in Japan killed one and injured four on Friday, officials said, days after the government vowed to toughen measures because of a record year of deadly assaults by the animals. https://t.co/wBfWp6naUb — The Japan Times (@japantimes) October 25, 2025

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας 60χρονος άνδρας εξαφανίστηκε στη βόρεια νομαρχία Ιβάτε, ενώ καθάριζε μόνος του μια υπαίθρια μπανιέρα.

Οι ερευνητές βρήκαν ανθρώπινο αίμα και γούνα αρκούδας στο σημείο, δήλωσε αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ένας άνδρας μάλιστα αποκεφαλίστηκε σε μία άγρια ​​επίθεση, ενώ μάζευε μανιτάρια, ενώ στην κεντρική επαρχία Ναγκάνο, βρέθηκε το σώμα ενός 78χρονου άνδρα με πολλαπλά σημάδια από νύχια στις αρχές Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να σταματήσει τόσες πολλές θανατηφόρες αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και αρκούδων με τον νέο υπουργό Περιβάλλοντος να δεσμεύεται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά των περιπλανώμενων αρκούδων σε όλη τη χώρα.

??? Recently, there have been more and more bear attacks in Japan. This is starting to become a serious problem in a lot of places.



One of our biggest problems is the lack of hunters. Most younger people have no interest in hunting. pic.twitter.com/LzNE6llK8z — 鈴森はるか 『haruka suzumori』 ?? (@harukaawake) October 23, 2025

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι αντιμετωπίζουν «σοβαρό πρόβλημα».

Τα σχέδια προβλέπουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων κυνηγών σε δημόσιους χώρους όπου οι αρκούδες εμφανίζονται συχνότερα, ακόμα και σε πολυσύχναστες ιαπωνικές πόλεις λόγω της αποψίλωσης των δασών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Αυτό σημαίνει ότι συχνά αναγκάζονται να πλησιάζουν πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές για τροφή και στέγη.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η μείωση του πληθυσμού στην Ιαπωνία θα μπορούσε επίσης να είναι ένας παράγοντας, καθώς οι αρκούδες είναι πιο πιθανό να περιπλανηθούν σε περιοχές με λιγότερους ανθρώπους τριγύρω.

Ο αριθμός των θανατηφόρων επιθέσεων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ρεκόρ με το προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο να ήταν έξι κατά το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2024.

Δέκα θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί φέτος – ενώ απομένουν αρκετοί μήνες.

Πάνω από 100 μη θανατηφόρες επιθέσεις έχουν επίσης αναφερθεί μόνο φέτος με μια από τις πιο βάναυσες αυτή σε έναν 32χρονο δρομέας υπερμαραθωνίου, του οποίου διέλυσε το χέρι.

Η Ιαπωνία έχει δύο είδη αρκούδων, τις ασιατικές μαύρες αρκούδες και τις μεγαλύτερες καφέ αρκούδες.

Μια πρόσφατη εκτίμηση τοποθετεί τον αριθμό των μαύρων αρκούδων στα ιαπωνικά νησιά σε 44.000, ενώ δεν είναι σαφής ο ακριβής αριθμός των καφέ αρκούδων.

Η πρόσφατη σειρά επιθέσεων από αρκούδες ανάγκασε ακόμη και τους Ιάπωνες κινηματογραφιστές να αναβάλουν την κυκλοφορία μιας επερχόμενης αιματηρής ταινίας τρόμου με τίτλο Brown Bear!.

Η ταινία περιλαμβάνει σκηνές που δείχνουν μια αρκούδα να «επιτίθεται και να τρώει» ανθρώπους και αρχικά επρόκειτο να βγει στους κινηματογράφους του Τόκιο τον επόμενο μήνα.

Αρκούδες Νίντζα

Λέγεται ότι οι αρχές ερευνούν μια ομάδα άγριων αρκούδων που λεηλατούν στην Ιαπωνία και υπάρχουν φόβοι ότι έχουν αποκτήσει έφεση για ανθρώπινη σάρκα.

Οι κάτοικοι του ήσυχου νησιού Χοκάιντο παλεύουν με φόβους για αυτές τις «αρκούδες νίντζα» τους τελευταίους μήνες.

Έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους και έχουν καταβροχθίσει βοοειδή σε αιματηρές επιθέσεις.

Για πολλά χρόνια, οι αρκούδες στην Ιαπωνία παρέμεναν στην άγρια ​​φύση και δεν παρενέβαιναν πολύ στις ανθρώπινες ζωές – εκτός από μερικές σπάνιες στιγμές.

Ωστόσο, τώρα δεκάδες άγριες αρκούδες έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές.

Αν και οι αρκούδες καταναλώνουν σε μεγάλο βαθμό χορτοφαγική διατροφή, οι ειδικοί έχουν αρχίσει να φοβούνται ότι τα άγρια ​​​​θηρία έχουν πλέον αποκτήσει μια προτίμηση για τη σάρκα.

Αυτό έρχεται μετά από αρκετά νεκρά ελάφια που άρχισαν να εμφανίζονται στο δάσος, αφού κυνηγήθηκαν από ανθρώπους και τα λείψανά τους πετάχτηκαν στα δάση όπου τα βρίσκονται οι αρκούδες.

Ο Γιασούσι Φουτζιμότο, επικεφαλής μιας κυνηγετικής οργάνωσης, δήλωσε: «Το βουνό μετατρέπεται σε εστιατόριο για αρκούδες, λόγω των υπολειμμάτων που αφήνονται στο βουνό μετά το κυνήγι».

