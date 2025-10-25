Αρκούδες «νίντζα» τρομοκρατούν την Ιαπωνία - Φρενίτιδα θανατηφόρων επιθέσεων

Δέκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από επίθεση αρκούδων και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε μια φρικιαστική σειρά επιθέσεων σε όλη τη χώρα μόνο φέτος

Newsbomb

Αρκούδες «νίντζα» τρομοκρατούν την Ιαπωνία - Φρενίτιδα θανατηφόρων επιθέσεων

Mαύρες αρκούδες παλεύουν στο χιονισμένο εκθεσιακό τους χώρο στο Stone Zoo, στο Stoneham της Μασαχουσέτης (2011)

AP/Mary Schwalm
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιαπωνία έχει γίνει η πρωτεύουσα των επιθέσεων από αρκούδες στον κόσμο μετά από έναν αριθμό ρεκόρ θανατηφόρων συναντήσεων που έχουν αφήσει ανθρώπους άγριους και διαμελισμένους.

Δέκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από επίθεση αρκούδων και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε μια σειρά επιθέσεων σε όλη τη χώρα μόνο φέτος.

Ντόπιοι και τουρίστες έχουν γίνει στόχος των θηρίων μέσα σε σούπερ μάρκετ, έξω από σχολεία, ακόμη και σε στάσεις λεωφορείων.

Black Bears arrive at Humane Society of the United States' affiliate Black Beauty Ranch

Η τελευταία συνάντηση με αρκούδες σημειώθηκε την Παρασκευή, με έναν νεκρό και άλλους τρεις τραυματίες σε μία άγρια ​​ομαδική επίθεση, σε ένα ορεινό χωριό στη βόρεια περιοχή Ακίτα.

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό στην κεντρική περιοχή Τογιάμα, μια γυναίκα περίπου 70 ετών τραυματίστηκε επίσης σε επίθεση αρκούδας λίγες ώρες νωρίτερα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας 60χρονος άνδρας εξαφανίστηκε στη βόρεια νομαρχία Ιβάτε, ενώ καθάριζε μόνος του μια υπαίθρια μπανιέρα.

Οι ερευνητές βρήκαν ανθρώπινο αίμα και γούνα αρκούδας στο σημείο, δήλωσε αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ένας άνδρας μάλιστα αποκεφαλίστηκε σε μία άγρια ​​επίθεση, ενώ μάζευε μανιτάρια, ενώ στην κεντρική επαρχία Ναγκάνο, βρέθηκε το σώμα ενός 78χρονου άνδρα με πολλαπλά σημάδια από νύχια στις αρχές Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να σταματήσει τόσες πολλές θανατηφόρες αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και αρκούδων με τον νέο υπουργό Περιβάλλοντος να δεσμεύεται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά των περιπλανώμενων αρκούδων σε όλη τη χώρα.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι αντιμετωπίζουν «σοβαρό πρόβλημα».

Τα σχέδια προβλέπουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων κυνηγών σε δημόσιους χώρους όπου οι αρκούδες εμφανίζονται συχνότερα, ακόμα και σε πολυσύχναστες ιαπωνικές πόλεις λόγω της αποψίλωσης των δασών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Αυτό σημαίνει ότι συχνά αναγκάζονται να πλησιάζουν πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές για τροφή και στέγη.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η μείωση του πληθυσμού στην Ιαπωνία θα μπορούσε επίσης να είναι ένας παράγοντας, καθώς οι αρκούδες είναι πιο πιθανό να περιπλανηθούν σε περιοχές με λιγότερους ανθρώπους τριγύρω.

Ο αριθμός των θανατηφόρων επιθέσεων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ρεκόρ με το προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο να ήταν έξι κατά το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2024.

Δέκα θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί φέτος – ενώ απομένουν αρκετοί μήνες.

Πάνω από 100 μη θανατηφόρες επιθέσεις έχουν επίσης αναφερθεί μόνο φέτος με μια από τις πιο βάναυσες αυτή σε έναν 32χρονο δρομέας υπερμαραθωνίου, του οποίου διέλυσε το χέρι.

Η Ιαπωνία έχει δύο είδη αρκούδων, τις ασιατικές μαύρες αρκούδες και τις μεγαλύτερες καφέ αρκούδες.

Μια πρόσφατη εκτίμηση τοποθετεί τον αριθμό των μαύρων αρκούδων στα ιαπωνικά νησιά σε 44.000, ενώ δεν είναι σαφής ο ακριβής αριθμός των καφέ αρκούδων.

Η πρόσφατη σειρά επιθέσεων από αρκούδες ανάγκασε ακόμη και τους Ιάπωνες κινηματογραφιστές να αναβάλουν την κυκλοφορία μιας επερχόμενης αιματηρής ταινίας τρόμου με τίτλο Brown Bear!.

Η ταινία περιλαμβάνει σκηνές που δείχνουν μια αρκούδα να «επιτίθεται και να τρώει» ανθρώπους και αρχικά επρόκειτο να βγει στους κινηματογράφους του Τόκιο τον επόμενο μήνα.

Feeding Bears

Αρκούδες Νίντζα

Λέγεται ότι οι αρχές ερευνούν μια ομάδα άγριων αρκούδων που λεηλατούν στην Ιαπωνία και υπάρχουν φόβοι ότι έχουν αποκτήσει έφεση για ανθρώπινη σάρκα.

Οι κάτοικοι του ήσυχου νησιού Χοκάιντο παλεύουν με φόβους για αυτές τις «αρκούδες νίντζα» τους τελευταίους μήνες.

Έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους και έχουν καταβροχθίσει βοοειδή σε αιματηρές επιθέσεις.

Για πολλά χρόνια, οι αρκούδες στην Ιαπωνία παρέμεναν στην άγρια ​​φύση και δεν παρενέβαιναν πολύ στις ανθρώπινες ζωές – εκτός από μερικές σπάνιες στιγμές.

Ωστόσο, τώρα δεκάδες άγριες αρκούδες έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές.

Αν και οι αρκούδες καταναλώνουν σε μεγάλο βαθμό χορτοφαγική διατροφή, οι ειδικοί έχουν αρχίσει να φοβούνται ότι τα άγρια ​​​​θηρία έχουν πλέον αποκτήσει μια προτίμηση για τη σάρκα.

Αυτό έρχεται μετά από αρκετά νεκρά ελάφια που άρχισαν να εμφανίζονται στο δάσος, αφού κυνηγήθηκαν από ανθρώπους και τα λείψανά τους πετάχτηκαν στα δάση όπου τα βρίσκονται οι αρκούδες.

Ο Γιασούσι Φουτζιμότο, επικεφαλής μιας κυνηγετικής οργάνωσης, δήλωσε: «Το βουνό μετατρέπεται σε εστιατόριο για αρκούδες, λόγω των υπολειμμάτων που αφήνονται στο βουνό μετά το κυνήγι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας ηγέτη της αντιπολίτευσης - «Ενθαρρύνει αμερικανική στρατιωτική εισβολή»

23:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ της «Λάσι» πέθανε στα 100

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χελώνα επιτέθηκε σε τουρίστρια - Της προκάλεσε τραύματα στο πόδι

23:20TRAVEL

Αυτοί είναι οι ασφαλέστεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να ξεκινήσει την επιστροφή των σορών των ομήρων - «Θα παρακολουθώ προσεκτικά τις επόμενες 48 ώρες»

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγόρευσε την είσοδο στην πόλη στον πρόεδρο του συνδέσμου Παλαιστινίων της χώρας

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Βούτηξαν με τα εσώρουχα στη θάλασσα για να σώσουν 3 φάλαινες - Βίντεο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Σεούλ: Μεθυσμένος Ρώσος επιτέθηκε με μπαλτά σε περαστικούς και αστυνομικούς

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Οδηγός συνάντησε αρκούδα και τα δύο μικρά της στον δρόμο - Δείτε βίντεο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες «νίντζα» τρομοκρατούν την Ιαπωνία - Φρενίτιδα θανατηφόρων επιθέσεων

22:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Έμειναν πίσω ΟΦΗ και Πανσερραϊκός, έρχονται οι «μάχες» της κορυφής

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Κλειστό το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας - «Εισβολή» μετεωρολογικών μπαλονιών από Λευκορωσία

22:19ΚΟΣΜΟΣ

DW: Κλειδώνει η συμφωνία για τα Eurofighter στην Τουρκία

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3: Το «αστέρι» άξιζε και νίκησε στο Ηράκλειο

22:04LIFESTYLE

Μέγκαν Φοξ - MGK: Ξανά μαζί το εκκεντρικό ζευγάρι;

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνάντηση με Πούτιν μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία - «Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου»

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Βραζιλιάνα influencer «βαρόνη ναρκωτικών» σπάει τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της - «Είναι κρίμα... »

21:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

21:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2: Κάλπασε το αλογάκι για την πρώτη του νίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Βούτηξαν με τα εσώρουχα στη θάλασσα για να σώσουν 3 φάλαινες - Βίντεο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έπεισε τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο να τραγουδήσει «Τα στέφανα»

23:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ της «Λάσι» πέθανε στα 100

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τον σάλο για τα σχόλια για Μητσοτάκη

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα διεξαγόταν ένας πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας: Τα αμερικανικά χτυπήματα στα λιμάνια που θα γυρίσουν μπούμερανγκ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χελώνα επιτέθηκε σε τουρίστρια - Της προκάλεσε τραύματα στο πόδι

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Οδηγός συνάντησε αρκούδα και τα δύο μικρά της στον δρόμο - Δείτε βίντεο

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: « Ο Αιθίοπας που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ