Τα μη αλκοολούχα ποτά δεν μπορούν να πωλούνται ως «τζιν», αποφάνθηκε το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ

«Ένα μη αλκοολούχο ποτό δεν μπορεί να πωλείται ως τζιν», αποφάνθηκε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υπόθεση που ενδέχεται να έχει ευρείες επιπτώσεις την δημοφιλή αγορά των «alcohol-free» ποτών.

Η υπόθεση αφορούσε ένα προϊόν που διατίθετο στην αγορά με την ονομασία Virgin Gin Alkoholfrei (μη αλκοολούχο Virgin Gin). Το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου έκρινε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία παραβιάζει την νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία το τζιν πρέπει να παρασκευάζεται με αιθυλική αλκοόλη και μούρα αρκεύθου, με ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 37,5%.

Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε για να προστατεύει τους παραγωγούς τζιν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και για να προφυλάσσει τους καταναλωτές από το ενδεχόμενο σύγχυσης, όπως επισήμανε το δικαστήριο σε σχετική ανακοίνωση.​

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός

Η υπόθεση εις βάρος της PB Vi Goods, κατασκευάστριας της απομίμησης τζιν, κινήθηκε από γερμανική ένωση κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού. Γερμανικό δικαστήριο παρέπεμψε το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο διαπίστωσε «σαφή απαγόρευση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία», καθώς το ποτό δεν περιέχει αλκοόλη. Το προϊόν μπορεί μεν να πωλείται, δεν επιτρέπεται όμως να χαρακτηρίζεται ως «τζιν», ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιεί τα προσδιοριστικά «μη αλκοολούχο» ή «virgin».​

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο της ΕΕ στο παρελθόν έχει ανατρέψει αντίστοιχες καταναλωτικές τάσεις, όπως όταν το 2017 αποφάσισε πως τα φυτικά προϊόντα δεν μπορούν να φέρουν τις ονομασίες «γάλα», «κρέμα», «βούτυρο», «τυρί» ή «γιαούρτι».

Να σημειωθεί ότι η απόφαση για το τζιν εκδίδεται εν μέσω μιας αντίστοιχης μάχης για την επισήμανση φυτικών προϊόντων κρέατος, όπως η πρόταση για την απαγόρευση του όρου «veggie burger» η οποία, εφόσον εγκριθεί τελικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση και την εμπορία των προϊόντων αυτών.