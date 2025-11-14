Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που παρέδωσε η Χαμάς - Ανήκει στον 73χρονο όμηρο Μένι Γκοντάρ

Το Ισραήλ αναγνώρισε oτι η σορός του ομήρου που επέστρεψε η Χαμάς την Πέμπτη (13/11) ανήκει στον Μενί Γκοντάρ, ο οποίος ήταν 73 ετών όταν σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού περισυνέλεξαν τη σορό του λίγες ώρες αφότου η Χαμάς εξέδωσε κοινή ανακοίνωση με την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκε στην περιοχή Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε ότι η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η σορός ανήκε στον Γκοντάρ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Αγιελέτ, κατά τη διάρκεια της επιδρομής της Χαμάς στο κιμπούτς Μπε'έρι στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τρεις από τους 28 νεκρούς ομήρους παραμένουν στη Γάζα, με την πρώτη φάση της τρέχουσας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός να αποτελεί μέρος ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς συμφώνησε να επιστρέψει τους 20 ζωντανούς και τους 28 νεκρούς ομήρους που εξακολουθούσε να κρατάει.

Όλοι οι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι στις 13 Οκτωβρίου με αντάλλαγμα 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα. Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο που επιστρέφεται, το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων. Αλλά επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο τεστ DNA στη Γάζα, είναι δύσκολο να ταυτοποιηθούν.

Η Χαμάς συνέλαβε 251 ομήρους όταν εξαπέλυσε την θανατηφόρα επίθεση στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους. Περισσότεροι από 69.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στα αντίποινα του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς, τα στοιχεία του οποίου ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Από τα τρία πτώματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, δύο είναι Ισραηλινοί και ένας Ταϊλανδός. Το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι καθυστερεί σκόπιμα την ανάκτηση των σορών των ομήρων, αλλά η Χαμάς δήλωσε ότι δυσκολεύεται να τις βρει κάτω από τα ερείπια.

Η αργή πρόοδος σημαίνει ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Αυτό περιλαμβάνει σχέδια για τη διακυβέρνηση της Γάζας, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Διαβάστε επίσης