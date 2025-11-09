Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν

Οι μαχητές της Χαμάς που κρύβονται στην περιοχή της Ράφα, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης ότι «δεν θα παραδοθούν» στις ισραηλινές δυνάμεις, και κάλεσε τους μεσολαβητές των διαπραγματεύσεων να βρουν λύση, καθώς η κρίση απειλεί την εκεχειρία που ισχύει εδώ και περίπου έναν μήνα.

Πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματευτικές προσπάθειες είχαν δηλώσει στο Reuters την Πέμπτη ότι είχε προταθεί οι μαχητές να παραδώσουν τα όπλα τους με αντάλλαγμα να τους επιτραπεί να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές της Λωρίδας, ως τρόπο επίλυσης του αδιεξόδου.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές έναν Αιγύπτιο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, η πρόταση των αιγυπτιακών μεσολαβητών προέβλεπε ασφαλές πέρασμα ώστε οι μαχητές που παραμένουν στη Ράφα να παραδώσουν τα όπλα τους στην Αίγυπτο και να δώσουν πληροφορίες για θέσεις τούνελ, προκειμένου αυτά να καταστραφούν.

Στην ανακοίνωσή τους οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ισραήλ για την εμπλοκή με τους μαχητές, υποστηρίζοντας ότι εκείνοι αμύνονται.