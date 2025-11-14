«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας: Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε δευτερόλεπτα

Η Κίνα προχωρά αλματωδώς στην ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων στον στρατό της, τα οποία θα ενισχύσουν την πρώτη γραμμή σε μία υποτιθέμενη σύγκρουση, για παράδειγμα στην Ταιβάν.

Σε μία εκπαιδευτική άσκηση που πραγματοποίησε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) τον περασμένο μήνα, πλάνα της οποίας μετέδωσε η Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας (CCTV), η 72η Ομάδα Στρατιών της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου του PLA προσομοίωσε μια επίθεση στην Ταϊβάν με μια αμφίβια προσγείωση στην οποία χρησιμοποίησε τετράποδα «ρομπότ λύκου» που εργάζονταν μαζί με drones σε συντονισμένες επιθέσεις.

Αυτή η άσκηση είναι η πρώτη δημόσια επίδειξη αυτόνομων ρομπότ εδάφους που εκτελούν ρόλους επίθεσης στην εμπροσθοφυλακή, μια θέση που παραδοσιακά κατέχουν οι στρατιώτες και η οποία ενέχει ακραίο κίνδυνο κατά τις προσγειώσεις στην παραλία.

Στα πλάνα φαίνονται οι «μηχανικοί λύκοι», που αναπτύχθηκαν από την South China Industries Corporation (CSGC), να κατεβαίνουν με ταχύτητα σε ένα προγεφύρωμα μπροστά από ανθρώπινα στρατεύματα.

Τα ρομπότ, βάρους 70 κιλών και ικανά να μεταφέρουν έως και 20 κιλά προμηθειών, εθεάθησαν να σπάνε εμπόδια και να ανοίγουν δρόμο για τις δυνάμεις που ήρθαν πίσω, σύμφωνα με τη Sun.

Ορισμένες μονάδες είχαν δημιουργηθεί για επίθεση, ενώ άλλες προορίζονταν για τη μεταφορά πυρομαχικών και ιατρικών κιτ, καθώς και για την παροχή αναγνώρισης και υποστήριξης πυρός. Η άσκηση περιελάμβανε επίσης σμήνη drones αυτοκτονίας FPV που εξαπέλυσαν χτυπήματα ακριβείας εναντίον προσομοιωμένων εχθρικών οχυρώσεων.

Η άσκηση έδειξε έναν εξαιρετικά γρήγορο κύκλο επίθεσης, μειώνοντας τον χρόνο «ανίχνευσης έως καταστροφής» του στόχου σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Τα ρομπότ επίθεσης λύκων καθάρισαν τα χαρακώματα σε τρία έως πέντε λεπτά, ενώ οι παραλλαγές μεταφοράς προχώρησαν αμέσως πίσω. Σε μια σεκάνς, ένας μόνο στρατιώτης εμφανίστηκε να ελέγχει ταυτόχρονα εννέα ρομπότ λύκους και έξι drones χρησιμοποιώντας μια διεπαφή πεδίου μάχης 3D σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση επανδρωμένων και μη επανδρωμένων στοιχείων θα είχε επεκτείνει την ακτίνα μάχης έως και τέσσερις φορές σε σύγκριση με μια τυπική ομάδα πεζικού.

«Λύκοι» με τεχνητή νοημοσύνη

Αυτή η τετράποδη πλατφόρμα είναι εξοπλισμένη με πέντε κάμερες 360 μοιρών και είχε ήδη παρουσιαστεί στη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης τον Σεπτέμβριο μαζί με drones και μη επανδρωμένα ελικόπτερα.

Η χρήση του δείχνει πώς ο PLA αλλάζει την τακτική του από την απασχόληση μεγάλου αριθμού στρατιωτών – τις λεγόμενες «τακτικές ανθρώπινων κυμάτων» – στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας ή «έξυπνων θαλάσσιων τακτικών». Αυτή η νέα προσέγγιση δίνει έμφαση στον αυτοματισμό και την ομαδική εργασία μεταξύ των μηχανών, δίνοντας προτεραιότητα στην ακρίβεια και όχι στον αριθμό των στρατευμάτων.

Αδυναμίες των «ρομπότ λύκων»

Η άσκηση καταδεικνύει ότι η Κίνα σχεδιάζει να αναπτύξει ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα, ωστόσο, η επίδειξη αποκάλυψε και κάποιες αδυναμίες.

Το βίντεο έδειξε πολλά ρομπότ λύκους να δυσκολεύονται να κρυφτούν σε ανοιχτούς χώρους. Δεν είχαν πανοπλία και φαίνονταν ευάλωτοι στα ελαφρά όπλα. Ένα από τα ρομπότ καταστράφηκε από ελαφριά φωτιά κατά τη διάρκεια της άσκησης. Κινέζοι σχολιαστές αναγνώρισαν αυτές τις ελλείψεις, σημειώνοντας ότι η δοκιμή αποκάλυψε ότι τα ρομπότ δεν είχαν καλή απόδοση σε αμυντικές καταστάσεις με τη μαχητική αποτελεσματικότητά τους, να περιορίζεται προς το παρόν από παράγοντες όπως η αυτονομία, η θωράκιση και η ασφάλεια των επικοινωνιών.