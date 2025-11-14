«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας: Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε δευτερόλεπτα

Πλάνα από εκπαιδευτική άσκηση του κινεζικού στρατού με τα ρομπότ λύκους στην πρώτη γραμμή της επίθεσης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας: Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε δευτερόλεπτα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κίνα προχωρά αλματωδώς στην ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων στον στρατό της, τα οποία θα ενισχύσουν την πρώτη γραμμή σε μία υποτιθέμενη σύγκρουση, για παράδειγμα στην Ταιβάν.

Σε μία εκπαιδευτική άσκηση που πραγματοποίησε ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) τον περασμένο μήνα, πλάνα της οποίας μετέδωσε η Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας (CCTV), η 72η Ομάδα Στρατιών της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου του PLA προσομοίωσε μια επίθεση στην Ταϊβάν με μια αμφίβια προσγείωση στην οποία χρησιμοποίησε τετράποδα «ρομπότ λύκου» που εργάζονταν μαζί με drones σε συντονισμένες επιθέσεις.

Αυτή η άσκηση είναι η πρώτη δημόσια επίδειξη αυτόνομων ρομπότ εδάφους που εκτελούν ρόλους επίθεσης στην εμπροσθοφυλακή, μια θέση που παραδοσιακά κατέχουν οι στρατιώτες και η οποία ενέχει ακραίο κίνδυνο κατά τις προσγειώσεις στην παραλία.

Στα πλάνα φαίνονται οι «μηχανικοί λύκοι», που αναπτύχθηκαν από την South China Industries Corporation (CSGC), να κατεβαίνουν με ταχύτητα σε ένα προγεφύρωμα μπροστά από ανθρώπινα στρατεύματα.

Τα ρομπότ, βάρους 70 κιλών και ικανά να μεταφέρουν έως και 20 κιλά προμηθειών, εθεάθησαν να σπάνε εμπόδια και να ανοίγουν δρόμο για τις δυνάμεις που ήρθαν πίσω, σύμφωνα με τη Sun.

Ορισμένες μονάδες είχαν δημιουργηθεί για επίθεση, ενώ άλλες προορίζονταν για τη μεταφορά πυρομαχικών και ιατρικών κιτ, καθώς και για την παροχή αναγνώρισης και υποστήριξης πυρός. Η άσκηση περιελάμβανε επίσης σμήνη drones αυτοκτονίας FPV που εξαπέλυσαν χτυπήματα ακριβείας εναντίον προσομοιωμένων εχθρικών οχυρώσεων.

Η άσκηση έδειξε έναν εξαιρετικά γρήγορο κύκλο επίθεσης, μειώνοντας τον χρόνο «ανίχνευσης έως καταστροφής» του στόχου σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Τα ρομπότ επίθεσης λύκων καθάρισαν τα χαρακώματα σε τρία έως πέντε λεπτά, ενώ οι παραλλαγές μεταφοράς προχώρησαν αμέσως πίσω. Σε μια σεκάνς, ένας μόνο στρατιώτης εμφανίστηκε να ελέγχει ταυτόχρονα εννέα ρομπότ λύκους και έξι drones χρησιμοποιώντας μια διεπαφή πεδίου μάχης 3D σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση επανδρωμένων και μη επανδρωμένων στοιχείων θα είχε επεκτείνει την ακτίνα μάχης έως και τέσσερις φορές σε σύγκριση με μια τυπική ομάδα πεζικού.

«Λύκοι» με τεχνητή νοημοσύνη

Αυτή η τετράποδη πλατφόρμα είναι εξοπλισμένη με πέντε κάμερες 360 μοιρών και είχε ήδη παρουσιαστεί στη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης τον Σεπτέμβριο μαζί με drones και μη επανδρωμένα ελικόπτερα.

Η χρήση του δείχνει πώς ο PLA αλλάζει την τακτική του από την απασχόληση μεγάλου αριθμού στρατιωτών – τις λεγόμενες «τακτικές ανθρώπινων κυμάτων» – στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας ή «έξυπνων θαλάσσιων τακτικών». Αυτή η νέα προσέγγιση δίνει έμφαση στον αυτοματισμό και την ομαδική εργασία μεταξύ των μηχανών, δίνοντας προτεραιότητα στην ακρίβεια και όχι στον αριθμό των στρατευμάτων.

Αδυναμίες των «ρομπότ λύκων»

Η άσκηση καταδεικνύει ότι η Κίνα σχεδιάζει να αναπτύξει ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα, ωστόσο, η επίδειξη αποκάλυψε και κάποιες αδυναμίες.

Το βίντεο έδειξε πολλά ρομπότ λύκους να δυσκολεύονται να κρυφτούν σε ανοιχτούς χώρους. Δεν είχαν πανοπλία και φαίνονταν ευάλωτοι στα ελαφρά όπλα. Ένα από τα ρομπότ καταστράφηκε από ελαφριά φωτιά κατά τη διάρκεια της άσκησης. Κινέζοι σχολιαστές αναγνώρισαν αυτές τις ελλείψεις, σημειώνοντας ότι η δοκιμή αποκάλυψε ότι τα ρομπότ δεν είχαν καλή απόδοση σε αμυντικές καταστάσεις με τη μαχητική αποτελεσματικότητά τους, να περιορίζεται προς το παρόν από παράγοντες όπως η αυτονομία, η θωράκιση και η ασφάλεια των επικοινωνιών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αρμάνι - Ολυμπιακός και το Ελλάδα - Γεωργία Κ21

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Απολογείται μία από τους τέσσερις αστυνομικούς για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

09:19WHAT THE FACT

5 τροφές για την αποτοξίνωση των νεφρών: Θεραπεύουν φυσικά και βοηθούν στην πρόληψη βλαβών

09:18LIFESTYLE

Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος μετά από θανατηφόρο τροχαίο

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Αριάνα Γκράντε: Δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της στην πρεμιέρα της ταινίας της στη Σιγκαπούρη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός ο 53χρονος οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στα Κάτω Καστελλιανά

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη με «κόφτη» 60 λεπτών στην ώρα του πρωθυπουργού και «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άνδρας εγκλωβίστηκε σε κάδο σκουπιδιών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: «Είχα σοβαρό τραυματισμό, είπαν στη μητέρα μου πως δεν θα συνεχίσω

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας - Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε 10 δευτερόλεπτα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γλαύκου

08:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O των ΕΛΤΑ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έκλεισε τα 77 και έκανε τον απολογισμό μίας «γλυκόπικρης» χρονιάς - Η μάχη με τον καρκίνο, οι νίκες και τα σκάνδαλα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πυρκαγιά σε βιομηχανικό κτίριο στο ΒΙΟΠΑ - Κάηκε ολοσχερώς - Βίντεο

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ισχυρότερος κβαντικός υπολογιστής στον κόσμο αρχίζει να λειτουργεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 45χρονος «πολιορκούσε» ερωτικά 14χρονη - Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι σημαίνει η απόφαση της ΕΕ για τους καταναλωτές και τι για τα ταμεία των ευρωπαϊκών κρατών

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμφωνίες για τα Ενεργειακά: Γεωτρήσεις στο Ιόνιο, αμερικανικό LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας - Explainer video του Newsbomb

09:18LIFESTYLE

Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό «έκαψαν» τον 23χρονο που έβαλε τη βόμβα - Έλεγε πως ήταν σε... γάμο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί ο καφετζής του χωριού των 10 κατοίκων να αντιμετωπίζεται σαν μεγάλη επιχείρηση»: Ο δήμαρχος Αγράφων ζητά ειδικό καθεστώς και μεταφορικό ισοδύναμο

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

09:19WHAT THE FACT

5 τροφές για την αποτοξίνωση των νεφρών: Θεραπεύουν φυσικά και βοηθούν στην πρόληψη βλαβών

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ