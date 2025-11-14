Πολεμικές προετοιμασίες της Φινλανδίας: 1.000 πεδία βολής για να ενισχύσει την άμυνά της

Η Φινλανδία μία χώρα μόλις 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων, διαθέτει τα περισσότερα - κατά κεφαλήν - όπλα στον κόσμο, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 430.000 έχουν άδεια οπλοφορίας.

Το υπουργείο εσωτερικών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία νέων σκοπευτηρίων και διατήρηση των υπαρχόντων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών της δυνατοτήτων.

«Ο κύριος στόχος θα είναι η δημιουργία επαρκούς αριθμού τακτικών σκοπευτηρίων και σκοπευτηρίων τυφεκίων σε όλη τη χώρα», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών. Αν και παραδοσιακά ο πληθυσμός της σκανδιναβικής χώρας έχει δείξει ενδιαφέρον για τη χρήση πυροβόλων όπλων, το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, οι διάφορες μυστικές ενέργειες του Κρεμλίνου και η εγγύτητά τους, καθώς μοιράζονται σύνορα, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για αυτή τη δραστηριότητα, στην οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να ανταποκριθεί.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα επιτρέψει την τροποποίηση του νομικού πλαισίου, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών διάνοιξης νέων σκοπευτηρίων, πέραν της μεταφοράς της επεξεργασίας τους σε έναν ενιαίο φορέα, παραμένοντας στα χέρια της Αστυνομίας. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Φινλανδία διαθέτει επί του παρόντος περίπου 670 σκοπευτήρια για πολιτική χρήση, καθώς και στρατιωτικά πεδία βολής. Η κυβέρνηση θέλει ο αριθμός αυτός να χιλιάσει στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θέλησε επίσης να διευκρινίσει ότι το έργο θα λάβει υπόψη τις ανάγκες διαφόρων φορέων, όπως οι δημόσιες αρχές, οι οργανισμοί εθνικής άμυνας, οι έφεδροι και άλλοι χρήστες της αθλητικής σκοποβολής και του κυνηγιού. Προηγουμένως, η φινλανδική κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αριθμός των πεδίων βολής που δεν διαχειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις είχε μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Παράλληλα, οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες της Βαλτικής, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι θα χρηματοδοτήσουν την αγορά ενός αμερικανικού πακέτου όπλων για την Ουκρανία αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτή η κοινή δέσμευση να συνεισφέρουμε στην πρωτοβουλία PURL θα ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευση των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Είναι ζωτικής σημασίας η Ουκρανία να λάβει γρήγορα κρίσιμο αμυντικό υλικό», δήλωσε ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Antti Häkkänen.

Η απόκτηση όπλων πραγματοποιείται μέσω αυτού που είναι γνωστό ως Λίστα Απαιτήσεων Προτεραιότητας της Ουκρανίας (PURL). Ένα πρόγραμμα που καθοδηγείται από το ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στους εταίρους της συμμαχίας να επενδύσουν σε όπλα των ΗΠΑ και στη συνέχεια να τα δωρίσουν στο Κίεβο. Τα κεφάλαια που συμφωνήθηκαν από τα διάφορα κράτη μεταφέρονται σε λογαριασμό του ΝΑΤΟ και από εκεί αγοράζονται απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.