Η Τουρκία γερνάει με ταχείς ρυθμούς: Μείωση των γεννήσεων

Η δημογραφική εικόνα της Τουρκίας αλλάζει με ταχύ ρυθμό. Σήμερα, στο 50% των τουρκικών νοικοκυριών δεν υπάρχει κανένα παιδί, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις της στατιστικής υπηρεσίας της Τουρκίας (TÜİK), μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια ο αριθμός των παιδιών ηλικίας δημοτικού θα μειωθεί κατά 900.000. Η επιβράδυνση του πληθυσμιακού ρυθμού, που με 1,7 βρίσκεται κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εντείνει τις ανησυχίες για τους μακροπρόθεσμους δημογραφικούς κινδύνους, μεταδίδει η yenisafak.

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς, απαντώντας στις επικρίσεις για την απόφαση να ανακηρυχθεί το 2025 «Έτος της Οικογένειας», κατήγγειλε ότι ορισμένοι κύκλοι επιχειρούν να υποβαθμίσουν την αξία της οικογένειας.

Όπως τόνισε, η πτώση των γεννήσεων δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο οικονομικά: «Η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση και ο ατομικισμός αυξάνονται. Η αποδυνάμωση της οικογένειας βρίσκεται στη ρίζα πολλών προβλημάτων».

Τα επίσημα στοιχεία της Τουρκίας καταγράφουν ότι η αύξηση του πληθυσμού ήταν μόλις 1,1‰ το 2023 και 3,4‰ το 2024. Ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε από 1,51 το 2023 σε 1,48 το 2024, πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης των γενεών που βρίσκεται στο 2,1. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η όποια πληθυσμιακή αύξηση δεν προέρχεται από γεννήσεις αλλά κυρίως από τη μετανάστευση και από την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, ακόμη κι αν ο συνολικός πληθυσμός συνεχίσει να αυξάνεται, η Τουρκία μεγαλώνει με ολοένα και λιγότερα παιδιά, μια τάση που σηματοδοτεί ταχεία γήρανση. Η υποχώρηση κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης θεωρείται ένδειξη ότι η Τουρκία μπαίνει σε μια νέα δημογραφική φάση.

Καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων ανεβαίνει, ο αριθμός των ηλικιωμένων που αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο αυξάνεται επίσης, προμηνύοντας μελλοντικές πιέσεις στο ασφαλιστικό, στο σύστημα υγείας και στις υπηρεσίες φροντίδας.

Ειδικοί προειδοποιούν: «Ο ενεργός πληθυσμός της Τουρκίας θα μειώνεται και οι ηλικιωμένοι θα αυξάνονται. Τα σχολεία θα αδειάζουν, τα νοικοκυριά θα μένουν χωρίς παιδιά». Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, η Τουρκία να προετοιμαστεί έγκαιρα για μια κοινωνία που γερνά με ταχείς ρυθμούς.