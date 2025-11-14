Οι πρωταγωνίστριες του Ημερολογίου Pirelli 2026: Από την Εύα Χερτζίκοβα έως την Ιζαμπέλα Ροσελίνι

Το νέο Ημερολόγιο Pirelli για το 2026, υπογεγραμμένο από τον Νορβηγό φωτογράφο Sølve Sundsbø, παρουσιάστηκε χθες στην Πράγα, μαζί με τις πρωταγωνίστριές του: την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τις ηθοποιούς Τίλντα Σουίντον και Λουίζα Ρανιέρι, τις κορυφαίες μοντέλες Εύα Χερτζίκοβα και Ιρίνα Σάικ, καθώς και τη θρύλο του τένις Βίνους Γουίλιαμς.

Calendario Pirelli 2026, Tilda Swinton. Foto Sølve Sundsbø

Το φετινό ημερολόγιο σπάει τα στερεότυπα. Η ηλικία παύει να αποτελεί περιορισμό και οι γυναίκες παρουσιάζονται όμορφες και επιθυμητές χάρη στη διαδρομή, το βάθος και την επαγγελματική τους υπόσταση. Ο Sundsbø μιλά με υπερηφάνεια για τις γυναίκες που επέλεξε να φωτογραφίσει, όχι μόνο νεαρές, αλλά και ώριμες εμβληματικές φιγούρες όπως η Ροσελίνι, η Σουίντον, η Ρανιέρι, η Χερτζίκοβα, η Σάικ και η Γουίλιαμς.

Γη, αέρας, νερό και φωτιά αποτελούν τους άξονες της νέας έκδοσης, που φωτογραφήθηκε από τις παραλίες του Νόρφολκ και την επαρχία του Έσεξ έως τα στούντιο του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης.

Ο Sundsbø αξιοποίησε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του θρυλικού The Cal — ένα πραγματικό μανιφέστο του σύγχρονου γυναικείου empowerment.

«Το ημερολόγιο είναι ο καθρέφτης της εποχής», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pirelli, Μάρκο Τρονκέτι Προβέρα. «Ο φωτογράφος επιλέγει το καστ και συμφωνήσαμε απόλυτα στη σύλληψη: γυναίκες με ουσία, όπου η φύση συναντά μια ομορφιά που γεννιέται από σημαντικές προσωπικές ποιότητες».

Η Ροσελίνι, που συμμετέχει για πρώτη φορά στο Ημερολόγιο, φωτογραφίζεται με το πρόσωπό της να αναδύεται μέσα από μια ‘νεφέλη’ λουλουδιών. Η ίδια έχει μιλήσει πρόσφατα για το πώς στα 43 της θεωρήθηκε «πολύ μεγάλη» για να εκπροσωπεί τη Lancôme – σήμερα όμως, στα 73 της, είναι περιζήτητη, γοητευτική και ατρόμητη απέναντι στη γήρανση.

