Ο CEO της Walmart, Doug McMillon, θα αποχωρήσει από τη θέση του στις αρχές του 2026

Ο Doug McMillon θα συνταξιοδοτηθεί στις αρχές του επόμενου έτους σε ηλικία μόλις 59 ετών

Newsbomb

Ο CEO της Walmart, Doug McMillon, μιλάει στο Opportunity Summit την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο Bentonville, Ark.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
Ο CEO της Walmart, Doug McMillon, ο οποίος μετέτρεψε τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής πώλησης της Αμερικής σε έναν τεχνολογικό γίγαντα και ηγήθηκε μιας περιόδου ισχυρής αύξησης των πωλήσεων από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2014, θα συνταξιοδοτηθεί στις αρχές του επόμενου έτους σε ηλικία μόλις 59 ετών, έκανε γνωστό η εταιρεία την Παρασκευή σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση.

Ο 51χρονος John Furner -επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Walmart στις ΗΠΑ-, θα αναλάβει τα καθήκοντα του CEO την 1η Φεβρουαρίου, την ημέρα μετά την αποχώρησή του McMillon, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Αν και ο McMillon θα παραμείνει για ένα χρόνο ως σύμβουλος του διαδόχου του, οι μετοχές της Walmart έπεσαν αμέσως κατά 3% στις προ-αγοραίες συναλλαγές μετά την είδηση της απροσδόκητης αλλαγής στην ηγεσία.

Σε αντίθεση με τον Τζεφ Μπέζος της Amazon ή τον Έλον Μασκ της Tesla, ο McMillon δεν είναι ένα γνωστό όνομα, αλλά έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αμερικανική οικονομία. Η απόδοση της Walmart αποτελεί βαρόμετρο των καταναλωτικών δαπανών, δεδομένου του μεγέθους και της τεράστιας πελατειακής της βάσης. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το 90% των νοικοκυριών των ΗΠΑ βασίζονται στη Walmart για μια σειρά προϊόντων και ότι περισσότεροι από 150 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν αγορές στον ιστότοπό της ή στα καταστήματά της κάθε εβδομάδα.

Η Walmart είναι επίσης ο μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης της χώρας, με 1,6 εκατομμύρια εργαζομένους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το προσωπικό της εταιρείας και οι εργαζόμενοι της Sam's Club, μιας αλυσίδας καταστημάτων-αποθηκών που ανήκει στη Walmart. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Walmart απασχολεί 2,1 εκατομμύρια άτομα.

Η επικείμενη αλλαγή CEO έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τις εταιρείες λιανικής πώλησης και άλλους εργοδότες, οι οποίοι έχουν περάσει σχεδόν 11 μήνες σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «υιοθέτησε» ασταθείς πολιτικές σχετικά με τους δασμούς και ξεκίνησε μια σκληρή πολιτική μετανάστευσης που απειλούσε να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων.

Ποιος είναι ο Doug McMillon

Ο Doug McMillon, απόφοιτος του πανεπιστημίου του Αρκάνσας, ξεκίνησε να εργάζεται στη Walmart το 1984 και έγινε CEO τρεις δεκαετίες αργότερα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως CEO, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στους υπαλλήλους, αυξάνοντας τους μισθούς τους, επεκτείνοντας τις γονικές άδειες και ξεκινώντας ένα πρόγραμμα για υπαλλήλους που αναζητούν ευκαιρίες εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσουν πιστοποιητικά και πτυχία.

Υπό την ηγεσία του, η Walmart έχει επικεντρωθεί στην διατήρηση των χαμηλών τιμών, ενώ παράλληλα υιοθετεί νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Ο McMillon συνέβαλε επίσης στη βελτίωση της φήμης της εταιρείας, επικοινωνώντας προσωπικά με τους εργαζομένους καθώς επίσης δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Για περισσότερο από μια δεκαετία ως CEO, ο Doug ηγήθηκε μιας ολοκληρωμένης μεταμόρφωσης, επενδύοντας στους συνεργάτες μας, προωθώντας τις ψηφιακές και ηλεκτρονικές εμπορικές μας δυνατότητες και εκσυγχρονίζοντας την αλυσίδα εφοδιασμού μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Walmart, Greg Penner. «Αφήνει την Walmart πιο ισχυρή, πιο καινοτόμο και πιο ευθυγραμμισμένη από ποτέ με τον σκοπό μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να εξοικονομούν χρήματα και να ζουν καλύτερα».

