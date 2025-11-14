Σάλος στην Ουκρανία από διαρροή τηλεφωνικών συνομιλιών - Εμπλοκή κορυφαίων συνεργατών του Ζελένσκι

Απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών σοκάρουν την Ουκρανία - Εμπλέκουν σοβαρά κορυφαίους Ουκρανούς πολιτικούς και στενούς συνεργάτες του Ζελένσκι

Σάλος στην Ουκρανία από διαρροή τηλεφωνικών συνομιλιών - Εμπλοκή κορυφαίων συνεργατών του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP
Σκάνδαλο διαφθοράς πλήττει την κυβέρνηση Ζελένσκι, καθώς διαρροές συνομιλιών διάρκειας περίπου 1.000 λεπτών αποκαλύπτουν εμπλοκή κορυφαίων πολιτικών και στενών συνεργατών του Ουκρανού προέδρου. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι ο Τίμουρ Μίντιτς, στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, και ο Ολεξάντερ Ζούκερμαν, οι οποίοι φέρονται να έχουν μεταφέρει εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και να έχουν καταφύγει στο Ισραήλ. Ο Ζελένσκι επέβαλε πλέον κυρώσεις σε βάρος τους.

Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποκαλύπτουν ότι τα χρήματα φέρεται να προορίζονταν για κατασκευή προστατευτικών εγκαταστάσεων για ενεργειακές υποδομές, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως σοβαρή περίπτωση οργανωμένης διαφθοράς.

Στο πλαίσιο του σκανδάλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, Γερμάν Χαλούτσενκο, και ο υπουργός Ενέργειας, Σβίτλανα Χρίντσουκ, υπέβαλαν ήδη την παραίτησή τους, ενώ ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός και στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Ολέξι Τσερνίσχοφ, φέρεται να έλαβε 1,2 εκατομμύρια δολάρια και σχεδόν 100.000 ευρώ σε μετρητά και να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρημάτων.

Οι αρχές δημοσίευσαν εικόνες με στίβες μετρητών σε χρηματοκιβώτια, ταξιδιωτικές τσάντες και ακόμη σε συσκευασίες από διάφορες αμερικανικές τράπεζες. Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας να μεταφέρει δύο βαριές τσάντες με συνολικά 1,6 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο Κίεβο. Με τα ίδια χρήματα, ο Μίντιτς φέρεται να αγόρασε σπίτι στην Ελβετία αξίας περίπου έξι εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ συζητήθηκαν χρηματικές μεταφορές μέσω Βιέννης, Ισραήλ, Μαυρίκιου και Σεϋχελλών.

Η διαρροή των συνομιλιών έχει προκαλέσει οργή στην κοινή γνώμη, καθώς τα χρήματα προορίζονταν για την προστασία υποδομών που καθημερινά δέχονται επιθέσεις από τη Ρωσία, επηρεάζοντας εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, πλήττεται η διεθνής εικόνα της Ουκρανίας, με τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της χώρας να ζητούν αυστηρή καταπολέμηση της διαφθοράς ως προϋπόθεση για τη στήριξή τους.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση Ζελένσκι αντιμετωπίζει πλέον σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης, με τον πρόεδρο να καλείται να δείξει ότι η ηγεσία της χώρας δεν αποτελεί οικογενειακή υπόθεση, αλλά προτεραιότητα έχει η διαφάνεια και η μάχη κατά της διαφθοράς.

