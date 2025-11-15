Τέλος στην περιπέτεια Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών ταϊκοναυτών, όπως ονομάζει η Κίνα τους αστροναύτες της, οι οποίοι αποτελούσαν το πλήρωμα του διαστημικού σταθμού της Κίνας, Τιανγκόνγκ (σ.σ. «Ουράνιο Παλάτι» στα κινεζικά) και αφού είχαν ολοκληρώσει την εξάμηνη αποστολή τους εκεί θα επέστρεφαν στη Γη την 5η Νοεμβρίου.

Όμως, διαστημικά σκουπίδια χτύπησαν το σκάφος που θα τους μετέφερε πίσω στον πλανήτη μας και υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στον σταθμό μαζί με το νέο πλήρωμα που είχε καταφτάσει για να τους αντικαταστήσει.

Τελικά, η κινεζική διαστημική υπηρεσία κινήθηκε πιο αποτελεσματικά από την NASA, που στην αντίστοιχη περίπτωση πέρυσι δύο αστροναύτες της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας εγκλωβίστηκαν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξαιτίας βλάβης του διαστημικού τους σκάφους τελικά παρέμειναν 9 μήνες εκεί, μέχρι να οργανωθεί αποστολή απεγκλωβισμού τους.

Κρεμασμένη από ένα τεράστιο αλεξίπτωτο στα χρώματα του κόκκινου και του λευκού, η διαστημική κάψουλα που μετέφερε το πλήρωμα της αποστολής Shenzhou–20 άρχισε να χάνει σιγά σιγά ύψος προτού αγγίξει το ερημικό έδαφος της ζώνης προσγείωσης, στην εσωτερική Μογγολία (βόρεια Κίνα), σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

Οι τρεις ταϊκοναύτες, ο Τσεν Ντονγκ (46 ετών), ο Τσεν Ζονγκρούι (41 ετών) και ο Ουάνγκ Τζίε (36 ετών) «είναι καλά στην υγεία τους», όπως διαβεβαίωσε η διαστημική υπηρεσία αρμόδια για επανδρωμένες πτήσεις, CMSA.

Οι τρεις επέστρεψαν με το σκάφος που πήγε στο διαστημικό σταθμό το νέο πλήρωμα, κάτι που σημαίνει ότι προς το παρόν οι τρεις ταϊκοναύτες που βρίσκονται τώρα στο σταθμό, αν συμβεί κάτι, δεν έχουν τρόπο διαφυγής, εκτός αν επιδιορθώσουν εκείνοι τη ζημιά που έχει υποστεί το σκάφος από τα διαστημικά σκουπίδια ή αν σταλεί κάποιο άλλο εφεδρικό σκάφος.