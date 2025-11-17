Ιαπωνία: Σε συναγερμό οι αρχές μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Σακουρατζίμα – Εντυπωσιακές εικόνες

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα (Sakurajima) στην επαρχία Καγκοσίμα της Ιαπωνίας σημείωσε έκρηξη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (Σάββατο 15/11 στις 18:57 ώρα Ελλάδος). Η στήλη τέφρας έφτασε σε ύψος περίπου 4,4 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Στις επόμενες ώρες καταγράφηκαν δύο ακόμη εκρήξεις μικρότερης έντασης.

Οι αρχές διατήρησαν το επίπεδο συναγερμού στο 3 (σε κλίμακα 1–5), που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από τον κρατήρα. Η πτώση τέφρας επηρέασε περιοχές γύρω από την πόλη της Καγκοσίμα, ενώ σημειώθηκαν ακυρώσεις πτήσεων σε κοντινά αεροδρόμια λόγω μειωμένης ορατότητας.

Δείτε live εικόνα από το σημείο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σημαντικές ζημιές. Οι επιστήμονες της JMA συνεχίζουν την παρακολούθηση του ηφαιστείου, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται εκπομπές τέφρας και αερίων. Η δραστηριότητα θεωρείται αυξημένη αλλά σταθερή, χωρίς ενδείξεις για άμεση, μεγαλύτερη έκρηξη.

Η πρόσβαση στις περιοχές γύρω από τον κρατήρα παραμένει περιορισμένη και η JMA παρέχει τακτικές ενημερώσεις για την εξέλιξη της δραστηριότητας.