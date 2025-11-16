Ιαπωνία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σακουρατζίμα - Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις - Δείτε βίντεο

Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα, στο μεγάλο νησί Κιούσου που βρίσκεται δυτικά της Ιαπωνίας, δημιουργώντας ένα σύννεφο καπνού και τέφρας ύψους έως και 4,4 χιλιομέτρων στον αέρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις.

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα που βρίσκεται στο νότιο άκρο του Κιούσου κοντά στην πόλη Καγκοσίμα, εξερράγη περίπου στις 18:00 χθες Σάββατο, ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Σημειώθηκαν δύο ακόμη εκρήξεις περίπου στις 2:30 π.μ. και 10:50 π.μ.

Sakurajima in Japan a couple of hours ago ?



Volcanic lightning too.



Wait for the big ⚡️ at the end.



Link to livestream ? pic.twitter.com/nYaE0njFXN — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 15, 2025

Είναι η πρώτη έκρηξη , που το ύυος του καπνού και της τέφρας έφτασε τα 4 χιλιόμετρα ή και περισσότερο εδώ και σχεδόν 13 μήνες, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Another view of Sakurajima in Japan a couple of hours ago...pic.twitter.com/AYQQIw5pLn — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 15, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.

Η JMA ανέφερε ότι ηφαιστειακή τέφρα μετακινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και ότι αναμένει να πέσει σήμερα στην Καγκοσίμα, καθώς και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.

Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και εκρήξεις ποικίλων βαθμών λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 η εκτόξευση της τέφρας έφθασε σε ύψος έως και 5,5 χλμ.

