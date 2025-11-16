Κίνα - Ιαπωνία: Σκηνικό έντασης με πλοίο της ακτοφυλακής
Επικίνδυνο σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα σήμερα Κυριακή στη Νότια Σινική Θάλασσα, μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας με αφορμή για ακόμη μία φορά τα νησιά Σενκάκου, καθώς πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής εισήλθε στα χωρικά ύδατα των νησιών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής ακτοφυλακής επρόκειτο για μια «περιπολία επιβολής δικαιωμάτων», σε μία διέλευση που όπως επισημαίνεται ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.
Η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν επανειλημμένα έρθει σε αντιπαράθεση γύρω από τα νησιά που διοικούνται από την Ιαπωνία, τα οποία το Πεκίνο ονομάζει Ντιαογιού και το Τόκιο ονομάζει Σενκάκου.
