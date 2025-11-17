ΛΔ Κονγκό: Ξέφυγε του διαδρόμου προσγείωσης το αεροπλάνο του υπουργού Ορυχείων - Δείτε βίντεο

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Ορυχείων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Louis Watum Kabamba, και άλλα μέλη αντιπροσωπείας έπιασε φωτιά καθώς ξέφυγε του διαδρόμου προσγείωσης το πρωί της Δευτέρας (17/11), σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, δύο ημέρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία σε εξόρυξη κοβαλτίου, όπου 32 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Ο υπουργός και η αντιπροσωπεία δεν τραυματίστηκαν.

[WATCH] A private jet carrying DR Congo mines ministry officials crashes in Kolwezi, southern region. It is reported that the officials were ferrying loads of money in cash pic.twitter.com/4tZg2Y5DWu — KT Press Rwanda (@ktpressrwanda) November 17, 2025

«Το αεροσκάφος πετούσε από την πρωτεύουσα Κινσάσα, όταν βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Kolwezi στην επαρχία Lualaba», δήλωσε ο Isaac Nyembo, σύμβουλος επικοινωνίας του υπουργού, στα μέσα ενημέρωσης στο αεροδρόμιο μετά το ατύχημα.

BREAKING: Plane carrying Congo’s Minister of Mines bursts into flames after veering off runway in Kolwezi. No fatalities reported; aircraft heavily damaged. Officials investigating the incident. pic.twitter.com/iF8ky0ZDSG — DisasterAlert (@DisasterAlert2) November 17, 2025

«Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος έπιασε φωτιά», πρόσθεσε.

Ο Nyembo είπε ότι περίπου 20 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος πριν πάρει φωτιά, αλλά οι αποσκευές τους υπέστησαν ζημιές.

Ο υπουργός και άλλοι αξιωματούχοι ήταν καθ' οδόν προς το Kolwezi για να εκτιμήσουν την κατάσταση στο ορυχείο Καλόντο, όπου 32 άτομα σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στο ορυχείο το Σάββατο (15/11).

