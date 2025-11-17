Σοκ στη Γαλλία: Γυναίκα αυτοκτόνησε με αλυσοπρίονο σε πάρκινγκ καταστήματος - Έκοψε τον λαιμό της

Μια γυναίκα αυτοκτόνησε κόβοντας το λαιμό της με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο μπροστά σε πελάτες ενός εμπορικού κέντρου στη Γαλλία.

Η γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περίπου 60 ετών, χρησιμοποίησε το εργαλείο για να αυτοκτονήσει γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στην πόλη Gap της επαρχίας Hautes-Alpes.

Πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η εισαγγελία του Gap άνοιξε έρευνα για να διαπιστώσει την αιτία θανάτου, αναφέρει η Daily Mail.

Η γυναίκα ήταν γνωστό ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Η εισαγγελέας του Gap, Marion Lozac'hmeur, δήλωσε στο TF1info το πρωί της Κυριακής: «Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Gap, μετά την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε το 1965».

