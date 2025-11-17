Σοκ στη Γαλλία: Γυναίκα αυτοκτόνησε με αλυσοπρίονο σε πάρκινγκ καταστήματος - Έκοψε τον λαιμό της
Πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.
Μια γυναίκα αυτοκτόνησε κόβοντας το λαιμό της με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο μπροστά σε πελάτες ενός εμπορικού κέντρου στη Γαλλία.
Η γυναίκα, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περίπου 60 ετών, χρησιμοποίησε το εργαλείο για να αυτοκτονήσει γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (15/11) στο πάρκινγκ ενός καταστήματος στην πόλη Gap της επαρχίας Hautes-Alpes.
Πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.
Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η εισαγγελία του Gap άνοιξε έρευνα για να διαπιστώσει την αιτία θανάτου, αναφέρει η Daily Mail.
Η γυναίκα ήταν γνωστό ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.
Η εισαγγελέας του Gap, Marion Lozac'hmeur, δήλωσε στο TF1info το πρωί της Κυριακής: «Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Gap, μετά την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε το 1965».