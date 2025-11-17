Το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube στον κόσμο, αλλά ο δημιουργός δεν έγινε πλούσιος

Από τη στιγμή της μεταφόρτωσής του, το 2016, στην πλατφόρμα του youtube είναι το βίντεο με τις περισσότερες προβολές, κατά μέσο ότι 4,7 εκατομμύρια την ημέρα

Το δίλεπτο τραγουδάκι "Baby Shark Dance", και ιδιαίτερα το «doo-doo-doo» έχει συγκεντρώσει 16.4 δισεκατομμύρια προβολές - περίπου ισοδύναμο με τα 10 πιο δημοφιλή βίντεο της Taylor Swift στο YouTube μαζί.

Αλλά εδώ έρχεται το παράδοξο, αυτή η επιτυχία της οικογένειας καρχαριών δεν έχει αντίκρισμα για τη δημιουργό εταιρία, τη νοτιοκορεάτικη Pinkfong, που πέρυσι της απέφερε έσοδα που ισοδυναμούν με περίπου 67 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από το YouTube.

Το "Baby Shark", έκανε το ντεμπούτο του πριν από σχεδόν μια δεκαετία και μέχρι το 2020, ξεπέρασε το τραγούδι του Luis Fonsi "Despacito" για να γίνει το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Έκτοτε, το χάσμα έχει διευρυνθεί.

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο σε 25 διαφορετικές γλώσσες. Οι ΗΠΑ κατατάσσονται ως η μεγαλύτερη αγορά για προβολές, ενώ η Βραζιλία έχει αποφέρει τα περισσότερα likes.

Η εταιρεία με έδρα τη Σεούλ σκέφτηκε για πρώτη φορά να εισέλθει στο χρηματιστήριο το 2019. Η Pinkfong πίστευε ότι είχε υψηλότερη αποτίμηση από τους επενδυτές. Τα αρχικά σχέδια δημόσιας προσφοράς δεν υλοποιήθηκαν.

Την Τρίτη, οι μετοχές της Pinkfong θα εισαχθούν στα 38,000 γουόν Κορέας, ή περίπου 26 δολάρια η καθεμία. Αυτό ορίζει την αποτίμηση της εταιρείας στο ισοδύναμο περίπου 375 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όσον αφορά στο γιατί δεν της έχει αποφέρει τα αναμενόμενα κέρδη, η εξήγηση -συμφωνα με τη Wall Street Journal - είναι απλή και έχει να κάνει με τους αυστηρούς κανόνες περιεχομένου "Ειδικό για παιδιά".

Το 2020, το YouTube, μετά από διευθέτηση σχετικής αγωγής, εφάρμοσε παγκοσμίς την πολιτική προστασία στο περιεχόμενο για παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξατομικευμένων διαφημίσεων και της απενεργοποίησης σχολίων και ειδοποιήσεων εγγεγραμμένων που συμβάλλουν στην αύξηση της αφοσίωσης. Αυτό οδήγησε σε σοβαρή πτώση της κερδοφορίας πολλών δημιουργών παιδικού περιεχομένου.

Χωρίς τους αυστηρότερους περιορισμούς, το "Baby Shark" θα μπορούσε να αποφέρει δύο ή τρεις φορές περισσότερα άμεσα έσοδα για την Pinkfong, σύμφωνα με εκτίμηση του Garrett Johnson του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, ο οποίος ανέλυσε την επίδραση του διακανονισμού του 2019 στο διαδικτυακό περιεχόμενο των παιδιών.