Ο επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Μόσχα, Ρωσία, 10 Οκτωβρίου 2024. (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP File)

Η πρόσφατη αποτροπή δολοφονικής απόπειρας εναντίον Ρώσου κορυφαίου αξιωματούχου, σε νεκροταφείο της Μόσχας από την FSB, προκάλεσε αίσθηση με τον σχεδιασμό της, που αποδίδεται στο Κίεβο.

Τώρα αποκαλύπτεται το όνομα του Ρώσου αξιωματούχου που ήταν στόχος. Σύμφωνα με τη εφημερίδα Moskovsky Komsomolets, ήταν ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού.

Η δολοφονική επίθεση με βάση το σχέδιο θα εκδηλωνόταν όταν θα επισκεπτόταν τον τάφο των συγγενών του στο νεκροταφείο Troyekurovskoye της Μόσχας, χρησιμοποιώντας μια βιντεοκάμερα κρυμμένη σε ένα βάζο με λουλούδια.

Στις 14 Νοεμβρίου, το κέντρο δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου.

Τρεις συνεργοί στη συνωμοσία συνελήφθησαν: Ενα ζευγάρι Ρώσων και ένας μετανάστης από χώρα της Κεντρικής Ασίας.