Υπάλληλος έλαβε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και αρνείται να επιστρέψει τα 74.000 ευρώ

Ένας απλός αποθηκάριος σε εταιρεία της πόλης Χάντι-Μανσίσκ στη Ρωσία, δεν μπορούσε ούτε στα πιο τρελά του όνειρα να φανταστεί ότι το «μπόνους διακοπών» του θα μετατρεπόταν σε… χρυσό λαχείο. Περίμενε να δει στο ATM της περιοχής του να μπαίνουν στη μισθοδοσία του περίπου 500 ευρώ, αντ’ αυτού, είδε να εισρέουν (κρατηθείτε) 74.000 ευρώ! Στην πραγματικότητα, όλα τα λεφτά που προορίζονταν για τους εργαζόμενους της ίδιας εταιρείας σε διαφορετικό παράρτημα, μπήκαν στον προσωπικό του λογαριασμό.

Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ξεκίνησε μια ιστορία γεμάτη απειλές, νομικές κόντρες, εξαφανίσεις και ένα θρίλερ που μοιάζει περισσότερο με σειρά στο Netflix παρά με εργασιακό λάθος.

