Ιαπωνία: Καταστροφική πυρκαγιά κάνει στάχτη 170 κτήρια - H μεγαλύτερη τα τελευταία 50 χρόνια

Μία τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Saganoseki της πόλης Όιτα το βράδυ της Τρίτης, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις και έκαιγε για περισσότερες από 17 ώρες, αναγκάζοντας σε εκκένωση 175 κατοίκους.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική πυρκαγιά στην Ιαπωνία εδώ και σχεδόν 50 χρόνια (πουδεν προκλήθηκε από σεισμό). Οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν τη φωτιά να εκτοξευθεί περισσότερο από 1 χιλιόμετρο.

Πάνω από 50 πυροσβεστικά οχήματα και ελικόπτερα αντιμετώπισης καταστροφών από τις νομαρχίες Όιτα και Κουμαμότο στάλθηκαν στο σημείο.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας 76χρονος αγνοείται.

A blaze in Saganoseki, Oita City, has burned over 170 buildings, and a man in his 70s was missing. The fire spread into forests and was still burning over 12 hours later. About 175 people evacuated. The prefecture will turn to a disaster relief law.https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/z1655S9fPZ — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) November 19, 2025

Οι φλόγες έκαψαν επίσης έναν δασώδη λόφο, φτάνοντας κοντά σε ένα ακατοίκητο νησί.

Περίπου 175 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μείνουν σε καταφύγια. Εκατοντάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πυροσβέστες, ελικόπτερα του στρατού και ειδικά αεροπλάνα ρίψεων νερού εργάστηκαν σκληρά όλη τη νύχτα για να σταματήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της φωτιάς. Μέχρι την Τετάρτη, οι κύριες φλόγες είχαν σβήσει, αλλά ο καπνός εξακολουθούσε να υψώνεται.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει πλήρη βοήθεια στους πληγέντες. Έστειλε συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν τα σπίτια τους. Η αιτία της πυρκαγιάς εξακολουθεί να διερευνάται.