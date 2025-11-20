Πακιστάν: Έξι μήνες μετά, η ζημιά από την Ινδία παραμένει ορατή

Το Πακιστάν υπέστη «πολύ βαριές» και «μη βιώσιμες απώλειες» αφού εξαπέλυσε απρόκλητες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις, καταγράφοντας πλήγματα τόσο στην ξηρά όσο και στον αέρα, δήλωσε η Σμηναγός Vyomika Singh τον Μάιο

«Έχουν περάσει πάνω από έξι μήνες από τότε που Ινδία και Πακιστάν ενεπλάκησαν σε έναν τετραήμερο πόλεμο, κι όμως το Πακιστάν δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι ινδικές δυνάμεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του.

Οι αποκαλύψεις του ειδικού OSINT, Damien Symon, σχετικά με τις επισκευές στη βάση Νουρ Χαν, υπονομεύουν σοβαρά τους ισχυρισμούς του Πακιστάν περί νίκης απέναντι στην Ινδία στη σύγκρουση του Μαΐου.»

«Έχουν περάσει πάνω από έξι μήνες από τότε που τα ινδικά πλήγματα στόχευσαν πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του τετραήμερου “μίνι-πολέμου”, αλλά η Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αποκαταστήσει τις ζημιές — αν ευσταθούν όσα υποστηρίζει ο κορυφαίος OSINT αναλυτής Damien Symon, ο οποίος πρώτος είχε αποκαλύψει ότι η Ινδία έπληξε την αποθήκη πυρηνικών όπλων του Πακιστάν στα Kirana Hills στη διάρκεια της Επιχείρησης Sindoor.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναρτήσεις του Symon στην πλατφόρμα X, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Πακιστάν έχει ξεκινήσει εργασίες για μια νέα εγκατάσταση στη βάση Nur Khan στο Ραουαλπίντι, έναν από τους στόχους των ινδικών δυνάμεων κατά την Επιχείρηση Sindoor.»

«Το Πακιστάν φαίνεται πως έχει κατασκευάσει μια νέα εγκατάσταση στη βάση Νουρ Χαν, στο σημείο που έπληξε η Ινδία κατά τη σύγκρουση του Μαΐου 2025», ανάρτησε ο Damien Symon στην πλατφόρμα X στις 16 Νοεμβρίου.

«Στη βάση Τζέικομπαμπαντ στο βόρειο Σιντ του Πακιστάν, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών που επλήγη από τα ινδικά πλήγματα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό επισκευή, με την οροφή του να αποσυναρμολογείται τμηματικά. Ο Symon υποστήριξε ότι αυτό πιθανότατα έγινε για να αξιολογηθούν οι εσωτερικές ζημιές πριν ξεκινήσει η πλήρης ανακατασκευή.»

«Δορυφορικές εικόνες των τελευταίων μηνών αποκαλύπτουν ότι ο σταθμός αεροσκαφών που στοχοποιήθηκε από την Ινδία στη βάση Τζέικομπαμπαντ του Πακιστάν, κατά τη σύγκρουση του Μαΐου 2025, έχει αποσυναρμολογηθεί τμηματικά, πιθανότατα καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για εσωτερικές ζημιές πριν προχωρήσει η αποκατάσταση του κτηρίου», ανάρτησε ο Damien Symon στην πλατφόρμα X στις 15 Νοεμβρίου.

Μαζί με τη βάση Νουρ Χαν στο Ραουαλπίντι και τη βάση Τζέικομπαμπαντ στο βόρειο Σιντ, οι ινδικές δυνάμεις έπληξαν δέκα πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν σε Μουρίντ, Ραφίκι, Μουσάφ, Μπολάρι, Καντρίμ, Σιαλκότ και Σούκκουρ, σε απάντηση στις πακιστανικές επιθέσεις εναντίον ινδικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κατοικημένων περιοχών.

Το Πακιστάν υπέστη «πολύ βαριές» και «μη βιώσιμες απώλειες» αφού εξαπέλυσε απρόκλητες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις, καταγράφοντας πλήγματα τόσο στην ξηρά όσο και στον αέρα, δήλωσε η Σμηναγός Vyomika Singh τον Μάιο.

Το πλήγμα στη βάση Νουρ Χαν στο Τσακλάλα, κοντά στο Ραουαλπίντι, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την έδρα της Strategic Plans Division, της υπηρεσίας που εποπτεύει το πυρηνικό οπλοστάσιο του Πακιστάν.

Μετά τα ινδικά πλήγματα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ παραδέχθηκε ότι ινδικοί πύραυλοι έπληξαν κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της βάσης Νουρ Χαν, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Sindoor. Η παραδοχή επιβεβαίωσε τα πλήγματα ακριβείας της Ινδίας σε απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ.

Η Ινδία στοχοποίησε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Επιχείρηση Sindoor τον Μάιο, ως απάντηση στην επίθεση στο Παχαλγκάμ τον Απρίλιο που αποδόθηκε σε πακιστανική υποστήριξη. Τα πλήγματα αποσκοπούσαν στην εξουδετέρωση κρίσιμων αεροπορικών βάσεων και στρατηγικών υποδομών, μειώνοντας την ικανότητα του Πακιστάν να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις.

«Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Damien Symon έχει κοινοποιήσει μια εικόνα του Google Earth από την περιοχή Σαργκόντα του Πακιστάν τον Ιούλιο — την οποία, όπως είπε, είχε ληφθεί τον Ιούνιο — υποστηρίζοντας ότι δείχνει το “σημείο πρόσκρουσης από το πλήγμα της Ινδίας στα Kirana Hills τον Μάιο του 2025”.

Ο Symon είναι ερευνητής γεω-πληροφοριών και ειδικός στην Ανοικτή Συλλογή Πληροφοριών (OSINT), γνωστός για το έργο του στο The Intel Lab.

Έχει ευρεία αναγνώριση για την ανάλυση δορυφορικών εικόνων και δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων με σκοπό την επαλήθευση ή την αποδόμηση ισχυρισμών που αφορούν ζώνες συγκρούσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή Ινδίας-Πακιστάν.

Μετά την πακιστανική επίθεση σε ινδικές στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές, η Ινδία έπληξε 11 στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο πακιστανικό έδαφος, χρησιμοποιώντας όπλα ακριβείας.»

