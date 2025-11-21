Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 6 νεκροί από σεισμό 5,7 Ρίχτερ - Σκηνές πανικού και μεγάλες ζημιές
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαγκλαντές
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το κεντρικό Μπαγκλαντές το πρωί της Παρασκευής, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η δόνηση έγινε ευρέως αισθητή στη Δυτική Βεγγάλη και σε άλλες βορειοανατολικές πολιτείες ακόμη και μέχρι την Καλκούτα, σπέρνοντας τον πανικό.
Η δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 10:38 π.μ. (τοπική ώρα) με επίκεντρο την περιοχή Γκορασάλ της περιοχής Ναρσίνγκντι, περίπου 25 χλμ. από την πρωτεύουσα Ντάκα. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε εστιακό βάθος 10 χλμ.
Οι αρχικές αστυνομικές αναφορές επιβεβαίωσαν τουλάχιστον τρεις θανάτους, αλλά η τηλεόραση DBC με έδρα τη Ντάκα ανέφερε αργότερα έξι θανάτους μόνο στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένων τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση τμημάτων της στέγης και του τοίχου ενός κτηρίου, και τριών πεζών που σκοτώθηκαν από πτώση κιγκλιδωμάτων.
Δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε επεισόδια πανικού σε όλη τη Ντάκα, όπου τα κτίρια ταλαντεύτηκαν απότομα κατά τη διάρκεια του σεισμού. Οι κάτοικοι ξεχύθηκαν από τα σπίτια, τα γραφεία και τα πολυώροφα κτήρια και συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους καθώς υπήρχαν φόβοι για μετασεισμούς.
Αν και το βόρειο και νοτιοανατολικό Μπαγκλαντές είναι γνωστές σεισμογενείς ζώνες λόγω της σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας, η κεντρική περιοχή - όπου έπληξε ο σεισμός της Παρασκευής - είναι συνήθως λιγότερο ενεργή, σύμφωνα με το USGS.