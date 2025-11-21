Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 6 νεκροί από σεισμό 5,7 Ρίχτερ - Σκηνές πανικού και μεγάλες ζημιές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το κεντρικό Μπαγκλαντές το πρωί της Παρασκευής, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η δόνηση έγινε ευρέως αισθητή στη Δυτική Βεγγάλη και σε άλλες βορειοανατολικές πολιτείες ακόμη και μέχρι την Καλκούτα, σπέρνοντας τον πανικό.

Η δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 10:38 π.μ. (τοπική ώρα) με επίκεντρο την περιοχή Γκορασάλ της περιοχής Ναρσίνγκντι, περίπου 25 χλμ. από την πρωτεύουσα Ντάκα. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε εστιακό βάθος 10 χλμ.

A magnitude 5.7 earthquake struck Bangladesh, sending residents in Dhaka rushing out of buildings and onto the streets https://t.co/Iu74hPVkx0 pic.twitter.com/CJERUw2Jwg — Reuters (@Reuters) November 21, 2025

Οι αρχικές αστυνομικές αναφορές επιβεβαίωσαν τουλάχιστον τρεις θανάτους, αλλά η τηλεόραση DBC με έδρα τη Ντάκα ανέφερε αργότερα έξι θανάτους μόνο στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένων τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση τμημάτων της στέγης και του τοίχου ενός κτηρίου, και τριών πεζών που σκοτώθηκαν από πτώση κιγκλιδωμάτων.

Δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε επεισόδια πανικού σε όλη τη Ντάκα, όπου τα κτίρια ταλαντεύτηκαν απότομα κατά τη διάρκεια του σεισμού. Οι κάτοικοι ξεχύθηκαν από τα σπίτια, τα γραφεία και τα πολυώροφα κτήρια και συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους καθώς υπήρχαν φόβοι για μετασεισμούς.

DHAKA, Bangladesh (OSINT613) – A strong earthquake struck near the capital Dhaka in Bangladesh on Friday, delivering strong to very strong shaking across several areas, the USGS reported, as a large number of casualties are feared. pic.twitter.com/aQWtQBGs9e — Open Source Intel (@Osint613) November 21, 2025

Αν και το βόρειο και νοτιοανατολικό Μπαγκλαντές είναι γνωστές σεισμογενείς ζώνες λόγω της σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας, η κεντρική περιοχή - όπου έπληξε ο σεισμός της Παρασκευής - είναι συνήθως λιγότερο ενεργή, σύμφωνα με το USGS.