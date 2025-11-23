Ρούμπιο για το σχέδιο Τραμπ: «Επεξεργαζόμαστε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν»

«Οι σημερινές συναντήσεις ήταν οι πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο από τη Γενεύη όπου έγιναν συζητήσεις για την Ουκρανία δήλωσε ότι «οι σημερινές συναντήσεις ήταν οι πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν και συμπλήρωσε:

«Έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εργασίας που βασίστηκε ήδη στις απόψεις όλων των σχετικών εμπλεκόμενων μερών και καταφέραμε να εξετάσουμε μερικά από αυτά τα θέματα τώρα, ένα προς ένα. Και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο. Οι ομάδες μας έχουν πλέον αποσυρθεί στα δωμάτιά τους, καθώς επεξεργαζόμαστε ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν».

Λίγο αργότερα, και ο επικεφαλής της Ουκρανικής αντιπροσωπείας Αντρίι Γερμάκ επιβεβαίωσε το εποικοδομητικό κλίμα των συνομιλιών. Ο διευθυντής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας μίλησε για μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση, τονίζοντας ότι η διαδικασία κινείται προς μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις ΗΠΑ, απευθύνοντας προσωπικό ευχαριστώ στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ουκρανία: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση ανασκευάζει σημείο προς σημείο το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι Ευρωπαίοι έχουν υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

