Η Ρωσία κατέρριψε 10 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

H Ρωσία κατέρριψε σήμερα 10 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μια μέρα μετά από ένα ουκρανικό πλήγμα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Από τις 08:00 έως τις 20:00 (τοπική ώρα, 07:00 έως 19:00 στην Ελλάδα), συνολικά 50 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στις περιφέρειες Μόσχας, Μπριάνσκ, Καλούγκας και Κουρσκ, στη χερσόνησο της Κριμαίας και στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι συνεργεία έχουν αναπτυχθεί στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν συντρίμμια drones.

Το ουκρανικό πλήγμα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή Σατούρα, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, υποχρέωσε τις Αρχές να ενεργοποιήσουν εφεδρικά συστήματα για την παροχή ενέργειας στην πόλη με 33.000 κατοίκους, όπου επικρατεί δριμύ ψύχος.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ ανέφερε πως αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Σατούρα.

