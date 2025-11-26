Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων - Εικασίες για σαμποτάζ

Έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ της Συρίας, στην επαρχία Ιντλίμπ, άφησε πίσω της πέντε νεκρούς και εννέα τραυματίες, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφαλείας.

#Syria: Massive explosions occurred at an ammunition depot located in the settlement of Kafar Takharim, Idlib Governorate, northwestern Syria.



Ammunition detonation caused devastation in the surrounding areas. Casualties were also reported. pic.twitter.com/Woyu28vNKE — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 26, 2025

Ταυτόχρονα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο, μετέδωσε πώς τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και πώς οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης χωρίς βέβαια να αποκλείεται και το ενδεχόμενο σαμποτάζ.

