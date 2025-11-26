Συρία: Πέντε νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων - Εικασίες για σαμποτάζ
τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και πώς οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης
Έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ της Συρίας, στην επαρχία Ιντλίμπ, άφησε πίσω της πέντε νεκρούς και εννέα τραυματίες, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφαλείας.
Ταυτόχρονα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο, μετέδωσε πώς τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και πώς οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου δώδεκα αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης χωρίς βέβαια να αποκλείεται και το ενδεχόμενο σαμποτάζ.