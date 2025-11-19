ΟΗΕ και Συρία καταδικάζουν την επίσκεψη Νετανιάχου σε φυλάκιο ισραηλινών στον νότο της χώρας

Η Συρία καταδίκασε σήμερα ως "παραβίαση" της κυριαρχίας της την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον νότο της χώρας, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνάντησε μαζί με άλλους αξιωματούχους στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια ουδέτερη ζώνη που έχει δημιουργηθεί για να διαχωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

Η Συρία "καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας", δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας μια "νέα απόπειρα" του Ισραήλ "να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας".

Στον ίδιο τόνο και ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υποστήριξε ότι η σημερινή επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία είναι "αν μη τι άλλο ανησυχητική".

"Αυτή η πολύ δημόσια επίσκεψη είναι αν μη τι άλλο ανησυχητική. Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974" η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ουδέτερης ζώνης, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

