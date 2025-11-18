Σοκ στην Αυστρία: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε καταψύκτες - Αγνοούνταν από τον Ιούλιο του 2024

Οι σοροί μιας 34χρονης γυναίκας και της 10χρονης κόρης της, που αναζητούνταν από τον Ιούλιο του 2024, βρέθηκαν μέσα σε καταψύκτες σε ένα διαμέρισμα στη δυτική Αυστρία την Παρασκευή (14/11).

Οι καταψύκτες ήταν κρυμμένοι πίσω από ένα διαχωριστικό τοίχο σε διαμέρισμα στην πόλη του Ίνσμπρουκ.

Δύο άνδρες, ένας 55χρονος Αυστριακός και ο 53χρονος αδελφός του, συνελήφθησαν για την υπόθεση τον Ιούνιο. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας, συνάδελφος της 34χρονης, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην αστυνομία ότι είχε συμβεί ατύχημα, αλλά αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Μιλώντας νωρίτερα στους δημοσιογράφους, ο Χανσγιόργκ Μάιρ, εκπρόσωπος της εισαγγελίας, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες κρατούνται καθώς υπάρχει «ισχυρή υποψία» ότι δολοφόνησαν τη γυναίκα και το 10 ετών παιδί της.

Τα ονόματα των εμπλεκομένων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία.

Ισχυρίστηκαν πως πήγε ταξίδι στην Τουρκία

Η εξαφάνιση της οικογένειας αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον ξάδελφο της γυναίκας, ο οποίος ζει στη Γερμανία, στις 25 Ιουλίου 2024.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 55χρονος συνάδελφος της γυναίκας τους ισχυρίστηκε τότε ότι η 34χρονη είχε πάει σε ένα μακρύ ταξίδι με το παιδί της για να επισκεφτεί τους γονείς της στην Τουρκία.

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι η τραπεζική της κάρτα είχε χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στο εξωτερικό.

Όταν όμως η αστυνομία έψαξε το σπίτι της γυναίκας, εντόπισε το κινητό της τηλέφωνο.

Ένας μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο στο διαμέρισμα και φωνές «μαμά» την ημέρα που οι δύο θεωρείται ότι εξαφανίστηκαν.

Η Αστυνομία εξαπέλυσε μία ευρύτερη έρευνα, κατά την οποία αστυνομικοί ανακάλυψαν διάφορα μηνύματα που είχαν σταλεί από το τηλέφωνο της γυναίκας, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής παραίτησης προς τον εργοδότη της και μηνυμάτων προς τον 55χρονο συνάδελφό της.

Οι αρχές ανέφεραν ότι μεταφέρθηκε επίσης ένα τετραψήφιο ποσό στον άνδρα.

Οι σοροί είχαν κρυφτεί με επαγγελματικό τρόπο

Η Katja Tersch, επικεφαλής της Κρατικής Αστυνομικής Υπηρεσίας της περιοχής του Τιρόλου, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη (18/11) ότι πριν από την εξαφάνιση των θυμάτων είχε ενοικιαστεί ένας αποθηκευτικός χώρος και είχε τοποθετηθεί εκεί ένας καταψύκτης.

Οι αδελφοί αφαίρεσαν τον καταψύκτη από τον αποθηκευτικό χώρο την ημέρα που εξαφανίστηκαν η γυναίκα και το παιδί της, είπε η Tersch. Και μια εβδομάδα αργότερα, αγόρασαν έναν άλλο καταψύκτη.

Οι αρχές πιστεύουν ότι αυτό υποδηλώνει ότι οι δολοφονίες ήταν σχεδιασμένες.

«Η αιτία θανάτου δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί λόγω της αποσύνθεσης των σορών», δήλωσε η Tersch.

Ο Mayr, από την εισαγγελία, δήλωσε ότι η ακριβής ακολουθία των γεγονότων δεν είναι ακόμη γνωστή, αλλά τα πτώματα είχαν κρυφτεί με επαγγελματικό τρόπο και δεν είχαν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια προηγούμενης έρευνας στο σπίτι.

Αν και οι αδελφοί συνελήφθησαν τον Ιούνιο, μόνο στις 12 Νοεμβρίου ο 55χρονος παραδέχτηκε το περιστατικό και ότι έκρυψε τα πτώματα. Αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση δολοφονίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Εν τω μεταξύ, ο μικρότερος αδελφός του παραδέχτηκε την απόκρυψη, αλλά αρνήθηκε να γνωρίζει για την ανθρωποκτονία.

Οι δύο αδελφοί βρίσκονται επί του παρόντος προφυλακισμένοι σε φυλακές στο Ίνσμπρουκ και το Σάλτσμπουργκ.

*Με πληροφορίες από BBC

