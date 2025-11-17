Βόλος: Νεκρός εντοπίστηκε ο 72χρονος Αυστριακός Έρχαρντ Προλ - Η σορός του βρέθηκε στο Πετρομέλισσο

Ο τουρίστας από την Αυστρία αγνοούνταν εδώ και περίπου σαράντα ημέρες

Newsbomb

Βόλος: Νεκρός εντοπίστηκε ο 72χρονος Αυστριακός Έρχαρντ Προλ - Η σορός του βρέθηκε στο Πετρομέλισσο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ της εξαφάνισης ενός Αυστριακού τουρίστα, που εθεάθη τελευταία φορά στις 3 Οκτωβρίου στο Στόμιο Λάρισας, καθώς η σορός του εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (16/11) στην παραλία Πετρομέλισσο, κοντά στο Καμάρι της Μαγνησίας.

Το πτώμα βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη και αναγνωρίστηκε από τις Αρχές, οι οποίες ενημέρωσαν άμεσα την οικογένειά του.

Ο Έρχαρντ Προλ αγνοούνταν για περίπου σαράντα ημέρες. Είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου για τις καθιερωμένες διακοπές του, όπως ανέφερε η κόρη του, η οποία τόνιζε ότι ο πατέρας της αγαπούσε ιδιαίτερα τη χώρα. Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έφυγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας με το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει, χωρίς από τότε να δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε όταν δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε προγραμματισμένη πτήση επιστροφής.

Τη Δευτέρα (17/11) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία–νεκροτομή, που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 72χρονου. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:57WHAT THE FACT

Ίχνη βυθισμένης πόλης στον βυθό λίμνης στο Κιργιστάν

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον Ισημερινό: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο - Ανετράπη και κατρακύλησε σε βουνοπλαγιά - Βίντεο

18:44ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σαρωτική η Ντουμπάι στην Αδριατική Λίγκα πριν από τον Παναθηναϊκό AKTOR - Βίντεο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

18:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα προβλήματα στο Λούβρο: Κλείνει γκαλερί με κεραμικά της Αρχαίας Ελλάδας λόγω προβλημάτων στατικότητας

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για υπαρχηγό του κυκλώματος απάτης: «Μου πήρε συνολικά €720.000- Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε 11 άτομα για τον θάνατο μητέρας και των δύο παιδιών της από δηλητηρίαση

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λευκορωσία - Ελλάδα: Φανέλα βασικού σε Τεττέη και Κωστούλα - Το πλάνο του Γιοβάνοβιτς

18:24ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Στην Ελλάδα ο Μπράουν, ενσωματώνεται άμεσα στους «κιτρινόμαυρους»

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η πληρωμή με IRIS από 1/12 στις λιανικές συναλλαγές

18:20ΥΓΕΙΑ

Οι 4 πιο συχνές οφθαλμικές παθήσεις στα γηρατειά - Πώς θα προστατεύσετε την όρασή σας

18:15ΚΥΠΡΟΣ

Νέες εξελίξεις στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους – Στην Κύπρο την Πέμπτη οι δύο Γεωργιανοί

18:15LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: Εννέα ημέρες φυλάκιση στον άνδρα που της επιτέθηκε στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good»

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Κυκλοφορούν και κάνουν φτερά τα εισιτήρια της αναμέτρησης του Champions League

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όπλο εκπυρσοκρότησε μέσα σε νοσοκομείο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Στις λάσπες βούλιαξαν ιταλικά τουριστικά θέρετρα από πλημμύρες - Δύο αγνοούμενοι από κατολίσθηση

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Αργές ταχύτητες από Κηφισιά έως Αιγάλεω

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πρώην πρωθυπουργός του Πούτιν στον κατάλογο «εξτρεμιστών και τρομοκρατών»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: «Ο Μαρτίκας για τις €600.000 ήθελε να πάρει €3.984.000» - Πυρά από τον δικηγόρο του φερόμενου αρχηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για υπαρχηγό του κυκλώματος απάτης: «Μου πήρε συνολικά €720.000- Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια»

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα απάτης: «Ο Μαρτίκας για τις €600.000 ήθελε να πάρει €3.984.000» - Πυρά από τον δικηγόρο του φερόμενου αρχηγού

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Στην Αμερικανική Πρεσβεία η κεφαλή της πορείας

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Φοβάμαι τη μαμά» - Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Yπουργός Άμυνας Γερμανίας: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Nina επιστρέφει - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα στην Ελλάδα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

16:55ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Ξέφυγε του διαδρόμου προσγείωσης το αεροπλάνο του υπουργού Ορυχείων - Τυλίχθηκε στις φλόγες - Δείτε βίντεο

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιμίλιος Βουγιουκλάκης: Καταγγέλλει fake news κατά του πρωθυπουργού - Δεν είμαι εγώ αυτός που συνελήφθη, μοντάζ οι φωτογραφίες

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα influencer ξετρύπωσε την ερωμένη του Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή συντρόφου της που κρυβόταν σε ντουλάπα - Δείτε το βίντεο με τις 2,4 εκατ. προβολές

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ