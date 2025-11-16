Συναγερμός στη Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο

Ο 72χρονος τουρίστας αυστριακής καταγωγής εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 3 Οκτωβρίου - Το αυτοκίνητό του είχε εντοπιστεί σε δύσβατη περιοχή στην Άνω Κερασιά

Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (16/11) στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας. Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι ανήκει στον 72χρονο τουρίστα που αγνοείται από τις 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το απόγευμα της Κυριακής, άνδρες του Λιμενικού Σώματος εντόπισαν και ανέσυραν σορό άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην παραλία Καμαρίου, από όπου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για νεκροτομή και ταυτοποίηση.

Οι Αρχές θεωρούν πολύ πιθανό η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό που είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή του Στομίου Λάρισας και είχε χαθεί μυστηριωδώς πριν από περίπου 40 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο του αγνοούμενου είχε βρεθεί σε δύσβατο σημείο της Άνω Κερασιάς Μαγνησίας, μέσα σε περιβόλι κοντά στη Μονή Φλαμπουρίου.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του άτυχου άνδρα.

