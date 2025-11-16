Ιωάννινα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου από την Ρεπετίστα Πωγωνίου

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (16/11) για την εξαφάνιση 55χρονου στην περιοχή της Ρεπετίστας στα Ιωάννινα.

Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (15/11), εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ρεπετίστας Πωγωνίου Ιωαννίνων, ο Κωνσταντίνος Λάφας, 55 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Κωνσταντίνου Λάφα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Κωνσταντίνος Λάφας έχει ύψος 1.75μ., είναι αδύνατος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα και παντελόνι φόρμας μπλε χρώματος και παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

