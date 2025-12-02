Prada: Προχώρησε στην οριστική εξαγορά της Versace μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις

Το Prada Group ανακοίνωσε επίσημα την εξαγορά της ιταλικής Versace έναντι σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον διάσημο οίκο μόδας και ενισχύοντας τη θέση του στον διεθνή χώρο της πολυτελούς μόδας.

Σύμφωνα με το Associated Press, το Prada Group ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Versace σε συμφωνία 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια), φέρνοντας κάτω από την ίδια στέγη τον οίκο που φημίζεται για τις αισθησιακές σιλουέτες του, μαζί με την «ugly chic» αισθητική της Prada και τη νεανική προσέγγιση της Miu Miu.

Η εξαγορά έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Versace, η οποία είχε υποστεί μετριασμένη απόδοση μετά την πανδημία ως μέρος της αμερικανικής Capri Holdings. Η Prada επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά την έγκριση όλων των κανονιστικών αρχών.

Ο κληρονόμος της Prada, Lorenzo Bertelli, θα ηγηθεί της νέας φάσης της Versace ως εκτελεστικός πρόεδρος, διατηρώντας παράλληλα τους ρόλους του ως διευθυντής μάρκετινγκ του ομίλου και υπεύθυνος βιωσιμότητας. Ο Bertelli τόνισε ότι δεν αναμένονται άμεσες αλλαγές στη διοίκηση,αλλά υπογράμμισε ότι η Versace έχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης.

Η Versace βρίσκεται σε φάση δημιουργικής ανανέωσης υπό τον νέο σχεδιαστή Dario Vitale, ο οποίος παρουσίασε την πρώτη του συλλογή στο Milan Fashion Week τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η Capri Holdings είχε δυσκολία να τοποθετήσει το τολμηρό προφίλ της Versace στη νέα εποχή της «σιωπηλής πολυτέλειας», αν και ο οίκος αντιπροσώπευε το 20% των εσόδων της εταιρείας το 2024.

Η εξαγορά ενσωματώνει τη Versace στο ιταλικό σύστημα παραγωγής της Prada, το οποίο περιλαμβάνει ήδη εργοστάσια δερμάτινων ειδών και υποδημάτων, ενώ ο όμιλος έχει επενδύσει φέτος 60 εκατομμύρια ευρώ στην εφοδιαστική αλυσίδα του, επιπλέον των 200 εκατομμυρίων ευρώ που επενδύθηκαν από το 2019 έως το 2024. Η Prada διαθέτει επίσης ακαδημία κατάρτισης, η οποία έχει εκπαιδεύσει πάνω από 570 νέους τεχνίτες σε 25 χρόνια, ενισχύοντας την παραγωγή και την τεχνογνωσία των ιταλικών εργαστηρίων.

