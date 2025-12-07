Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος σε ζωντανή μετάδοση - Ένοπλοι εισέβαλλαν σε τηλεοπτικό στούντιο

Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος σε ζωντανή μετάδοση - Ένοπλοι εισέβαλλαν σε τηλεοπτικό στούντιο
Στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση ότι απομάκρυναν από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο της δυτικοαφρικανικής χώρας, Πατρίς Ταλόν.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε καθώς το Μπενίν ετοιμάζεται για προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο με τις οποίες θα τερματιζόταν η θητεία του Πατρίς Ταλόν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.

Η ομάδα αυτή των στρατιωτικών, η οποία αυτοαποκαλέστηκε «Στρατιωτική Επιτροπή για την Επανίδρυση (CMR)», ανακοίνωσε ότι «συνήλθε σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του 2025, διασκέφθηκε και αποφάσισε το ακόλουθο: Ο κ. Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας», ακούγεται να λένε οι στρατιωτικοί σε βίντεο.

Δείτε βίντεο:

Η πρεσβεία της Γαλλίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο «X» ότι «πυρά αναφέρθηκαν σε περιοχή, που βρίσκεται κοντά στην κατοικία του προέδρου της Δημοκρατίας» στο Κοτονού, και κάλεσε τους Γάλλους να παραμείνουν στα σπίτια τους «για λόγους ασφαλείας».

Ο Πατρίς Ταλόν είναι ασφαλής και ο στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο, ανακοινώθηκε παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από το περιβάλλον του πρόεδρου, μετά την ανακοίνωση στρατιωτικών στη δημόσια τηλεόραση ότι τον καθαίρεσαν.

«Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μόνον την τηλεόραση. Ο τακτικός στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο. Η πόλη (η Κοτονού) και η χώρα είναι απολύτως ασφαλείς, το ίδιο και ο πρόεδρος και η οικογένειά του», δήλωσε στο AFP στρατιωτική πηγή του περιβάλλοντος του Ταλόν.

Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες που είναι πιστοί στον πρόεδρο και οι Εθνοφρουροί ξαναπήραν τον έλεγχο μετά την ανακοίνωση από ομάδα στρατιωτών νωρίτερα σήμερα στην κρατική τηλεόραση ότι είχαν καταλάβει την εξουσία.

«Υπάρχει μια απόπειρα, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Πρόκειται τώρα για μια μικρή ομάδα στρατιωτικών. Μεγάλο μέρος του στρατού εξακολουθεί να είναι πιστό και θέτουμε υπό έλεγχο την κατάσταση», δήλωσε στο Reuters ο Ολουσεγκούν Ατζαντί Μπακαρί.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι πραξικοπηματίες είχαν πάρει τον έλεγχο μόνον της κρατικής τηλεόρασης και ότι το σήμα είχε διακοπεί για μερικά λεπτά.

