Ζελένσκι: Σύντομα θα σταλούν στις ΗΠΑ τα «επαναδιατυπωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί συνάντηση με τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ και τον πρώην επικεφαλής του Γραφείου του Αντρίι Γερμάκ στις 22 Ιουλίου 2025, στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της θα είναι σύντομα έτοιμοι να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ «εμπλουτισμένα και επεξεργασμένα έγγραφα» για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι «όλα εξαρτώνται» από τη βούληση της Ρωσίας να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

«Το ουκρανικό και το ευρωπαϊκό σκέλος είναι πλέον πιο αναπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους Αμερικανούς εταίρους μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, προσδοκούμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά επόμενα βήματα όσο το δυνατόν πιο υλοποιήσιμα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ιταλία, όπου συναντήθηκε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. «Συναντήθηκα με την πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλίας, στη Ρώμη. Είχαμε μια εξαιρετική και πολύ ουσιαστική συζήτηση για όλες τις πτυχές της διπλωματικής κατάστασης. Εκτιμούμε τον ενεργό ρόλο της Ιταλίας στη δημιουργία πρακτικών ιδεών και στον καθορισμό βημάτων για την επίτευξη ειρήνης. Την ενημέρωσα για το έργο της διαπραγματευτικής μας ομάδας και συντονίζουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες. Βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στη συνεχή υποστήριξη της Ιταλίας - έχει σημασία για την Ουκρανία. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το πακέτο ενεργειακής βοήθειας, τον απαραίτητο εξοπλισμό – αυτό ακριβώς θα στηρίξει τις ουκρανικές οικογένειες, τον λαό μας, τα παιδιά μας και την καθημερινή ζωή στις πόλεις και τις κοινότητές μας, οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται συνεχείς ρωσικές επιθέσεις. Πρέπει να προστατεύσουμε ζωές. Ευχαριστούμε, Ιταλία!».

«Είμαι πάντα έτοιμος για εκλογές»

«Είμαι πάντα έτοιμος για εκλογές»: έτσι απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στις εφημερίδες Repubblica και Il Messaggero, στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico, κατηγορώντας τον ότι «χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να αποφύγει τις εκλογές» και προτρέποντάς τον να ψηφίσει στην Ουκρανία.