Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

Δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν εκ των οποίων δύο χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όταν τελεφερίκ του Σαν Φρανσίσκο φρέναρε απότομα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο λόγος.

Οι επιβάτες στα τελεφερίκ δεν φορούν ζώνες ασφαλείας και συχνά κρέμονται από τα βαγόνια, τα οποία είναι εν μέρει ανοιχτά.

San Francisco fire department is on the scene at 1351 California St. between Leavenworth and Hyde with 14 patients who have been injured from a cable car that came to an abrupt stop. Avoid the area of California between Hyde and Leavenworth. There will be an ongoing… pic.twitter.com/AXsBxMn5DE — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) December 15, 2025

Τα τελεφερίκ αποτελούν σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της πόλης, λειτουργούν σε 3 γραμμές και βρίσκονται στην κυκλοφορία από τη δεκαετία του 1870, ενώ έγιναν διάσημα μέσα από ένα τραγούδι του Τόνι Μπένετ.

Τη δεκαετία του 1960 κηρύχθηκαν Εθνικό Ιστορικό Μνημείο.

Η Υπηρεσία Δημοτικής Μεταφοράς του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA), η οποία διαχειρίζεται τα τελεφερίκ, ανακοίνωσε ότι διερευνά ενεργά.

«Η ασφάλεια των επιβατών σε όλα τα οχήματα της Muni παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα. Θα διεξάγουμε πλήρη εξέταση των λεπτομερειών του περιστατικού για να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη ασφάλεια στα τελεφερίκ», ανέφερε σε δήλωση η SFMTA.