Η στιγμή που γκαφατζής πιτσιρικάς ρίχνει και σπάει χρυσό στέμμα σε έκθεση στο Πεκίνο – Δείτε βίντεο
Παιδί έριξε καταλάθος ένα χειροποίητο χρυσό γαμήλιο στέμμα σε δωρεάν δημόσια έκθεση στο Πεκίνο, προκαλώντας πανικό
Σε έκθεση στο Πεκίνο την προηγούμενη εβδομάδα, ένα μικρό αγόρι άγγιζε επανειλημμένα την προθήκη όπου ήταν το χρυσό στέμμα. Κάποια στιγμή, φαίνεται να σπρώχνει το γυάλινο κάλυμμα, με αποτέλεσμα το στέμμα να πέφτει στο πάτωμα και να σπάει.
Το βίντεο αναρτήθηκε πρώτα από την Κινέζα blogger ομορφιάς, Ζανγκ Καϊγί, που οργάνωσε την έκθεση μαζί με τον άνδρα της. Το στέμμα ήταν μοναδικό, χειροποίητο από τον σύζυγό της και δεν είχε τεθεί προς πώληση.
Η Ζανγκ ανέφερε ότι το στέμμα είχε μεγάλη προσωπική και συναισθηματική αξία και πως η ζημιά τής κοστίζει πολύ. Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε ώστε να ζητηθούν συμβουλές για την εκτίμηση της ζημιάς σε μοναδικά αντικείμενα, όπως εξήγησε.
Η έκθεση ήταν δωρεάν για το κοινό και δεν υπήρξε κέρδος. Η Ζανγκ δεν ζήτησε αποζημίωση από την οικογένεια του παιδιού, γιατί το στέμμα ήταν ασφαλισμένο.
Σύμφωνα με ειδικούς, η αποκατάσταση ή ανακατασκευή ενός τέτοιου στέμματος μπορεί να κοστίσει από 24.000 έως 48.000 ευρώ, ενώ, η αξία του ως μοναδικού αντικειμένου είναι ανεκτίμητη.