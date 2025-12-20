Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις σε ξένα εδάφη, αλλά δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας

Με έμφαση στην προστασία των τουρκικών δικαιωμάτων και συμφερόντων, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρέστη στην τελετή ένταξης νέων ναυτικών μέσων στο τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό, παραδίδοντας ένα υποβρύχιο, ένα αποβατικό σκάφος και ένα μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα.

Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης, δηλώνοντας: «Δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα. Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να ανεχθεί παραβιάσεις των δικαιωμάτων της, σημειώνοντας πως «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα. Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος».

Αναφερόμενος στο νέο υποβρύχιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στάθηκε στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές του δυνατότητες, υπογραμμίζοντας ότι «Το κυριότερο από τα όπλα είναι το υποβρύχιο TCG Hızırreis, το οποίο, με το σύστημα αναερόβιας πρόωσης και τις προηγμένες του δυνατότητες, θα είναι ο εθνικός φύλακας των σιωπηλών βυθών. Σήμερα θέτουμε σε υπηρεσία το υποβρύχιο Hızırreis. Μια άλλη πλατφόρμα που θέτουμε σε υπηρεσία είναι το νέο τύπο αποβατικού σκάφους μας, το Ç-159. Αυτή η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε θυελλώδη νερά τόσο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε καιρό ειρήνης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα, χαρακτηρίζοντάς το ως τεχνολογικό επίτευγμα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας: «Το οπλισμένο μη επανδρωμένο ναυτικό σκάφος ULAQ μας είναι μια άλλη πηγή υπερηφάνειας για εμάς.Το ULAQ, σύμβολο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των αυτόνομων συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στη θάλασσα, είναι πρωτοπόρος του μέλλοντος στον επιχειρησιακό τομέα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ULAQ SİDA είναι ότι χρησιμοποιεί έναν ναυτικό κινητήρα που αναπτύχθηκε από Τούρκους μηχανικούς, με ποσοστό εγχώριας παραγωγής 90%».