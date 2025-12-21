Βρετανία: Επιστρέφουν τα μέτρα του κορονοϊού στο σύστημα Υγείας λόγω της «σούπερ γρίπης»

Οι υγειονομικές Αρχές προβληματίζονται από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων

Δημήτρης Δρίζος

Βρετανία: Επιστρέφουν τα μέτρα του κορονοϊού στο σύστημα Υγείας λόγω της «σούπερ γρίπης»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νοσοκομεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο επαναφέρουν μέτρα προστασίας ενόψει των Χριστουγέννων, στην προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση της λεγόμενης «σούπερ γρίπης». Η χρήση μάσκας καθίσταται και πάλι υποχρεωτική εντός και γύρω από νοσοκομειακούς χώρους, καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δέχεται ισχυρή πίεση από το φετινό κύμα της γρίπης.

Το NHS δοκιμάζεται σκληρά αυτόν τον χειμώνα, με ορισμένα νοσοκομεία να αναγκάζονται να νοσηλεύουν ασθενείς ακόμη και σε χώρους που δεν προορίζονται για περίθαλψη, όπως αποθήκες και διάδρομοι. Ο αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων γρίπης, σε συνδυασμό με τη μαζική προσέλευση ασθενών, έχει θέσει το σύστημα σε κατάσταση συναγερμού, με τους γιατρούς να προσπαθούν να συγκρατήσουν την εξάπλωση του ιού.

Επιστροφή σε μέτρα πανδημίας

Ως αποτέλεσμα, πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα επαναφέρουν αυστηρά μέτρα, παρόμοια με εκείνα της περιόδου της πανδημίας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επισκέπτονται ή εργάζονται σε νοσοκομεία καλούνται να τηρούν COVID-όμοιες πρακτικές πρόληψης, με βασικότερη τη χρήση μάσκας.

Τα κρούσματα γρίπης συνεχίζουν να αυξάνονται στις τοπικές κοινότητες, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με γρίπη το προηγούμενο διάστημα. Για τον περιορισμό της μετάδοσης, η μάσκα θα πρέπει να φοριέται εντός του νοσοκομείου ανά πάσα στιγμή, ενώ οι επισκέπτες θα καλούνται να απολυμαίνουν τα χέρια τους όπου είναι δυνατόν.

Οι μάσκες διατίθενται κατά την είσοδο σε «κλινικούς χώρους», όπως οι θάλαμοι νοσηλείας ή τα δωμάτια θεραπείας. Ασθενείς και επισκέπτες προτρέπονται να τις φορούν προληπτικά, ακόμη και αν δεν εμφανίζουν συμπτώματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασυμπτωματικής μετάδοσης.

Η Evonne Hunt, Διευθύντρια Νοσηλευτικής στο Royal Medway Hospital στο Κεντ, τόνισε ότι τα μέτρα κρίνονται αναγκαία για την προστασία ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τα κρούσματα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω σε ολόκληρη τη χώρα. «Τα περιστατικά γρίπης είναι εξαιρετικά υψηλά για την εποχή και δεν φαίνεται ακόμη πότε θα κορυφωθούν», ανέφερε. «Λαμβάνουμε αυτήν την επιπλέον προφύλαξη για να προστατεύσουμε όλους όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο».

Η Hunt υπογράμμισε ότι η γρίπη δεν είναι απλώς ένα βαρύ κρυολόγημα, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους. Αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη πιεσμένες υπηρεσίες υγείας, καθιστώντας τον εμβολιασμό κρίσιμης σημασίας.

Τα εμβόλια γρίπης είναι εύκολα προσβάσιμα και παρέχονται δωρεάν σε άτομα άνω των 65 ετών και σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες. Σύμφωνα με την ίδια, το εμβόλιο προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία, ειδικά ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Η Hunt πρόσθεσε ότι ακόμη και αν κάποιος κολλήσει γρίπη, τα συμπτώματα θα είναι ηπιότερα χάρη στον εμβολιασμό, μειώνοντας σημαντικά και την πιθανότητα νοσηλείας. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε νοσοκομεία αν αισθάνονται αδιάθετοι. «Αν δεν αισθάνεστε καλά, παραμείνετε στο σπίτι μέχρι να αναρρώσετε πλήρως», προειδοποίησε. «Είναι απαραίτητο για την προστασία των ασθενών μας, που μπορεί να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο από τη γρίπη και άλλους χειμερινούς ιούς».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βιομηχανία στο Ρέντη

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται τα μπλόκα στα Μάλγαρα - Οι αγρότες μοιράζουν όσπρια και κηπευτικά

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης σύνταξης

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Έρχεται καιρός τύπου «Π» τα Χριστούγεννα - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

13:50ΑΠΟΨΕΙΣ

Πράξεις που εμπνέουν…

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Ξενοφών Ζηκίδη

13:41LIFESTYLE

Σε δύο στρατόπεδα οι Μπέκαμ: Η διαμάχη του Brooklyn με τους γονείς του και το unfollow στα αδέρφια του

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιστρέφουν τα μέτρα του κορονοϊού στο σύστημα Υγείας λόγω της «σούπερ γρίπης»

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τα δανέζικα «ΕΛΤΑ» κατεβάζουν ρολά μετά από 400 χρόνια λειτουργίας - «Δεν είναι πλέον βιώσιμα»

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Κοσμοσυρροή στην Ερμού ενόψει των Χριστουγέννων - Ουρές στα καταστήματα - Εικόνες

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

12:53WHAT THE FACT

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζουμε τα εσώρουχα σύμφωνα με τους γιατρούς

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με Μεντιλίμπαρ μέχρι το 2027

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στο «κάδρο» δύο γυναίκες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Ετοιμαζόταν να διαφύγει στο εξωτερικό ο ανιψιός

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά ευρύτερες διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Όχημα άρπαξε φωτιά εν κινήσει - Σώος ο οδηγός

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Ανοίγει ο διαγωνισμός για ιδιώτες επενδυτές σε 24 ιστορικά κτίρια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικό μπλόκο Νίκαιας: Σήμερα η γενική συνέλευση για τις επόμενες κινήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στο «κάδρο» δύο γυναίκες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Ετοιμαζόταν να διαφύγει στο εξωτερικό ο ανιψιός

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά - Συνελήφθησαν δύο δράστες με λεία 180.000 ευρώ

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βιομηχανία στο Ρέντη

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

10:43ΕΘΝΙΚΑ

Διευκρινίσεις για τις αναβολές στράτευσης από το ΥΠΕΘΑ: Τι προβλέπεται για σπουδαστές ή κατοίκους εξωτερικού

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Απόψε η μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς - Τα έθιμα σε όλο τον κόσμο

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026: Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ