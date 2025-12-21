Βρετανία: Επιστρέφουν τα μέτρα του κορονοϊού στο σύστημα Υγείας λόγω της «σούπερ γρίπης»

Νοσοκομεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο επαναφέρουν μέτρα προστασίας ενόψει των Χριστουγέννων, στην προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση της λεγόμενης «σούπερ γρίπης». Η χρήση μάσκας καθίσταται και πάλι υποχρεωτική εντός και γύρω από νοσοκομειακούς χώρους, καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δέχεται ισχυρή πίεση από το φετινό κύμα της γρίπης.

Το NHS δοκιμάζεται σκληρά αυτόν τον χειμώνα, με ορισμένα νοσοκομεία να αναγκάζονται να νοσηλεύουν ασθενείς ακόμη και σε χώρους που δεν προορίζονται για περίθαλψη, όπως αποθήκες και διάδρομοι. Ο αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων γρίπης, σε συνδυασμό με τη μαζική προσέλευση ασθενών, έχει θέσει το σύστημα σε κατάσταση συναγερμού, με τους γιατρούς να προσπαθούν να συγκρατήσουν την εξάπλωση του ιού.

Επιστροφή σε μέτρα πανδημίας

Ως αποτέλεσμα, πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα επαναφέρουν αυστηρά μέτρα, παρόμοια με εκείνα της περιόδου της πανδημίας. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επισκέπτονται ή εργάζονται σε νοσοκομεία καλούνται να τηρούν COVID-όμοιες πρακτικές πρόληψης, με βασικότερη τη χρήση μάσκας.

Τα κρούσματα γρίπης συνεχίζουν να αυξάνονται στις τοπικές κοινότητες, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με γρίπη το προηγούμενο διάστημα. Για τον περιορισμό της μετάδοσης, η μάσκα θα πρέπει να φοριέται εντός του νοσοκομείου ανά πάσα στιγμή, ενώ οι επισκέπτες θα καλούνται να απολυμαίνουν τα χέρια τους όπου είναι δυνατόν.

Οι μάσκες διατίθενται κατά την είσοδο σε «κλινικούς χώρους», όπως οι θάλαμοι νοσηλείας ή τα δωμάτια θεραπείας. Ασθενείς και επισκέπτες προτρέπονται να τις φορούν προληπτικά, ακόμη και αν δεν εμφανίζουν συμπτώματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασυμπτωματικής μετάδοσης.

Η Evonne Hunt, Διευθύντρια Νοσηλευτικής στο Royal Medway Hospital στο Κεντ, τόνισε ότι τα μέτρα κρίνονται αναγκαία για την προστασία ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τα κρούσματα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω σε ολόκληρη τη χώρα. «Τα περιστατικά γρίπης είναι εξαιρετικά υψηλά για την εποχή και δεν φαίνεται ακόμη πότε θα κορυφωθούν», ανέφερε. «Λαμβάνουμε αυτήν την επιπλέον προφύλαξη για να προστατεύσουμε όλους όσοι βρίσκονται στο νοσοκομείο».

Η Hunt υπογράμμισε ότι η γρίπη δεν είναι απλώς ένα βαρύ κρυολόγημα, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους. Αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη πιεσμένες υπηρεσίες υγείας, καθιστώντας τον εμβολιασμό κρίσιμης σημασίας.

Τα εμβόλια γρίπης είναι εύκολα προσβάσιμα και παρέχονται δωρεάν σε άτομα άνω των 65 ετών και σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες. Σύμφωνα με την ίδια, το εμβόλιο προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία, ειδικά ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Η Hunt πρόσθεσε ότι ακόμη και αν κάποιος κολλήσει γρίπη, τα συμπτώματα θα είναι ηπιότερα χάρη στον εμβολιασμό, μειώνοντας σημαντικά και την πιθανότητα νοσηλείας. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε νοσοκομεία αν αισθάνονται αδιάθετοι. «Αν δεν αισθάνεστε καλά, παραμείνετε στο σπίτι μέχρι να αναρρώσετε πλήρως», προειδοποίησε. «Είναι απαραίτητο για την προστασία των ασθενών μας, που μπορεί να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο από τη γρίπη και άλλους χειμερινούς ιούς».