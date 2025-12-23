Duncan McKenzie-McHarg: Νεκρός αθλητικός παρουσιαστής - Έπεσε από ταράτσα του Λος Άντζελες

Τον θάνατο του δημοφιλούς Αυστραλού αθλητικού παρουσιαστή Duncan McKenzie-McHarg σε ηλικία 41 ετών επιβεβαίωσε η οικογένειά του, με την αναφορά της αστυνομίας να τον αποδίδει σε αυτοκτονία.

Ο ρεπόρτερ φέρεται να έπεσε από κτίριο στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή, ο Αυστραλός σκοτώθηκε πέφτοντας από την κορυφή ενός κτηρίου και προσγειώθηκε σε χαμηλότερη στέγη στο κέντρο του Λος Άντζελες.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον θάνατο του Duncan — ενός βαθιά αγαπημένου γιου, ενός αφοσιωμένου πατέρα στο πολύτιμο αγόρι του Χάρισον και ενός αγαπημένου αδελφού για τα τρία αδέρφια του», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση.

Ο McKenzie-McHarg ήταν ένας κοσμογυρισμένος ρεπόρτερ που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα, ενώ πρόσφατα βρέθηκε στις οθόνες της αυστραλιανής τηλεόρασης ως μέρος της κάλυψης του τένις του Stan Sport.

Εθεάθη δίπλα στο γήπεδο να παίρνει συνεντεύξεις από τενίστες στο US Open στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο.

Η πιο πρόσφατη ανάρτηση του McKenzie-McHarg στο Instagram από τον Αύγουστο τον έδειξε στα παρασκήνια στο Flushing Meadows να πανηγυρίζει με τους πρωταθλητές του US Open Carlos Alcaraz και Aryna Sabalenka.

