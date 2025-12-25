Σενεγάλη: Ανατροπή σκάφους με μετανάστες – Τουλάχιστον 12 νεκροί

«Υπάρχουν 32 επιζώντες. Οι υπόλοιποι σίγουρα διέφυγαν», σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων

Σενεγάλη: Ανατροπή σκάφους με μετανάστες – Τουλάχιστον 12 νεκροί
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος με δεκάδες παράτυπους μετανάστες ανετράπη την Τετάρτη στα ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας της αφρικανικής χώρας.

Το πλεούμενο ανετράπη το πρωί στα ανοικτά των ακτών του Ζοάλ , σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Δώδεκα πτώματα έχουν ανασυρθεί», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι το σκάφος είχε αναχωρήσει από το Δέλτα του Σαλούμ.

Αυτό το δέλτα – που σχηματίζεται στη συμβολή τριών ποταμών και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO – περιλαμβάνει αμέτρητα κανάλια, νησίδες και μαγκρόβια δάση, καθιστώντας την πρόσβαση εφικτή μόνο με βάρκες.

Άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο AFP τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων. Το σκάφος μετέφερε περίπου 100 παράτυπους μετανάστες οι οποίοι φιλοδοξούσαν να φθάσουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Υπάρχουν 32 επιζώντες. Οι υπόλοιποι σίγουρα διέφυγαν» προτού φθάσουν οι διασώστες, δήλωσε ένας αξιωματούχος στο AFP.

Μέσω ανάρτησής του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σενεγαλέζος πρόεδρος Μπασίρου Ντιομαγέ Φαγέ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων. «Συμμεριζόμαστε τον πόνο και τη θλίψη τους, ενώ οι έρευνες για τυχόν επιζώντες συνεχίζονται», δήλωσε.

Η Σενεγάλη είναι ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης Αφρικανών μεταναστών που ακολουθούν την εξαιρετικά επικίνδυνη διαδρομή του Ατλαντικού με σκοπό να φθάσουν στην Ευρώπη, κυρίως μέσω των Καναρίων Νήσων. Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επιχειρώντας αυτό το ταξίδι, στοιβαγμένοι σε μικρά πλεούμενα.

