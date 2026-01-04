Τι είναι το «FAFO» που πόσταρε ο Λευκός Οίκος μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα παίρνουν δραματική τροπή μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σε μια επιχείρηση που ανατρέπει τα δεδομένα στη Λατινική Αμερική και προκαλεί ισχυρούς διεθνείς κραδασμούς. Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να στείλει σαφές μήνυμα ισχύος, τόσο προς το καθεστώς του Καράκας όσο και προς κάθε κατεύθυνση που αμφισβητεί την αμερικανική επιρροή στην περιοχή.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε μια ανάρτηση με έντονο συμβολισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να «μιλήσει» όχι με ανακοινώσεις, αλλά με εικόνες και συνθήματα.

Σιδηροδέσμιος ο Μαδούρο μετά τη σύλληψή του

Η ανάρτηση με το «FAFO»

Συγκεκριμένα, ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να βγαίνει αυστηρός και ανέκφραστος από το αυτοκίνητό του. Πάνω στη φωτογραφία δεσπόζει η λέξη «FAFO», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης προστίθεται το λιτό αλλά σαφές μήνυμα: «Δεν παίζουμε».

Η επιλογή της συγκεκριμένης φράσης θεωρείται από αναλυτές ως μια ωμή επίδειξη αποφασιστικότητας και προειδοποίησης, με αποδέκτη όχι μόνο τη Βενεζουέλα αλλά και κάθε χώρα ή παράγοντα που επιχειρεί να δοκιμάσει τα όρια της αμερικανικής πολιτικής.

Τι σημαίνει το «FAFO»

Το «FAFO» αποτελεί ακρωνύμιο της αγγλικής αργκό και προέρχεται από τη φράση “Fuck Around and Find Out”. Ελεύθερα αποδίδεται στα ελληνικά ως «προκάλεσε και θα πληρώσεις τις συνέπειες», «δοκίμασε και θα δεις τι θα σου συμβεί» ή, πιο ωμά, «κάνε ανοησίες και θα το μετανιώσεις».

Η έκφραση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στο διαδίκτυο, κυρίως σε βίντεο όπου κάποιος προκαλεί σκόπιμα μια επικίνδυνη κατάσταση και ακολουθεί άμεσα η αρνητική αντίδραση. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει περάσει και στο πολιτικό λεξιλόγιο, χρησιμοποιούμενη για να περιγράψει σκληρές απαντήσεις σε επιθετικές ή προκλητικές ενέργειες.

Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, το μήνυμα του Λευκού Οίκου φαίνεται να λειτουργεί ως μια ξεκάθαρη προειδοποίηση: οι προκλήσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες και το τίμημα μπορεί να είναι βαρύ.

Διαβάστε επίσης