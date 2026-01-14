O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη»

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Ημέρα Θυσίας του Διασώστη (14/1), αναδεικνύει το τεράστιο και πολυεπίπεδο ανθρωπιστικό έργο των εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., οι οποίοι, με αυταπάρνηση, γενναιότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της προσφοράς, προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - οι πραγματικοί «πρωταγωνιστές με τα κόκκινα» - αποτελούν διαχρονικά το ζωντανό σύμβολο του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Σε φυσικές καταστροφές, κρίσεις, ατυχήματα, μαζικές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και επείγουσες καταστάσεις, στέκονται ακούραστα στο πλευρό κάθε ανθρώπου που έχει ανάγκη.

Η «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη» δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι ημέρα αναγνώρισης της σιωπηλής ηρωικότητας εκείνων που επιλέγουν να προσφέρουν, με απόλυτη αφοσίωση στον άνθρωπο. Είναι μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε επιχείρηση διάσωσης, πίσω από κάθε ζωή που σώζεται, υπάρχουν άνθρωποι με καρδιά, μακροχρόνια εκπαίδευση και βαθιά ανθρωπιστική συνείδηση.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με ιστορία άνω των 148 ετών, συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση, την ετοιμότητα και την ενδυνάμωση των εθελοντών του, τιμώντας στην πράξη όσους επέλεξαν να υπηρετήσουν το ύψιστο αγαθό: την ανθρώπινη ζωή. Μάθετε περισσότερα για το έργο και τις δράσεις των Eθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. στο www.redcross.gr.