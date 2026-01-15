Καλιφόρνια: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε διαδηλωτή στο πρόσωπο με βλήμα - Δείτε βίντεο

Ένας 21χρονος χτυπήθηκε στο πρόσωπο από βλήμα που εκτόξευσε ένας πράκτορας της ICE από κοντινή απόσταση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Νότια Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να χάσει την όραση στο αριστερό του μάτι, όπως αναφέρει η οικογένεια του νεαρού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 21χρονος Kaden Rummler βρισκόταν έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο μετανάστευσης στην πόλη της Σάντα Άνα μαζί με άλλους διαδηλωτές. Σε βίντεο που κατέγραψε την στιγμή του τραυματισμού, ο 21χρονος ακούγεται να φωνάζει με ένα μεγάφωνο στους πράκτορες της ICE, όταν δέχεται ένα βλήμα στο πρόσωπο του, από απόσταση μερικών μέτρων. Τότε ο Rummler πιάνει το πρόσωπο του και πέφτει στο έδαφος, με έναν αστυνομικό να τον αρπάζει από την μπλούζα του και να τον σέρνει.

«Αφήστε τον ήσυχο», ακούγονται να φωνάζουν οι άλλοι διαδηλωτές.

Δείτε το βίντεο:

Manifestante queda ciego de un ojo tras disparo de agente del DHS durante protesta anti-ICE en California https://t.co/nivJiLjjQL #NDigital pic.twitter.com/BLTyl2blds — N Digital (@nuriapiera) January 14, 2026

Ο Rummler έχασε την όραση στο αριστερό του μάτι, σύμφωνα με τη θεία του, Jeri Rees. «Είναι εντελώς τυφλός», είπε. «Έχει μια τρύπα στο μάτι του».

Από την πλευρά του, ο Rummler είπε ότι ένιωθε ένα βουητό και πίεση γύρω από το κρανίο του και ότι τον έσυραν προς το κτίριο αιμορραγώντας, ενώ αγωνιζόταν να αναπνεύσει. «Δεν θα ξαναδώ ποτέ με το αριστερό μου μάτι, ούτε καν το φως», είπε σε δήλωσή του. «Είμαι απλά χαρούμενος που είμαι ζωντανός για να πω την ιστορία μου».