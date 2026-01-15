NASA: Επέστρεψαν στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες που εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Τα τέσσερα μέλη που επέστρεψαν στη Γη: Οι Αμερικανοί αστροναύτες Μάικ Φίνκε και Ζένα Κάρντμαν, ο Ρώσος κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ και ο Ιάπωνας αστροναύτης Κίμια Γιούι

Έφτασαν στη Γη τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), έπειτα από ένα ιατρικό πρόβλημα που οδήγησε στη διακοπή της αποστολής τους κατά ένα μήνα, στην πρώτη ιατρική εκκένωση της NASA. Οι τέσσερις αστροναύτες, οι οποίοι επέβαιναν σε μια κάψουλα της SpaceX, προσγειώθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, όπου τους υποδέχτηκαν μερικά δελφίνια που κολυμπούσαν κοντά.

Το πλήρωμα αποχώρησε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 5:20 μ.μ. (στις 20.20 ώρα Ελλάδος) το βράδυ της Τετάρτης με το διαστημικό σκάφος και έκανε ένα ταξίδι 10 ωρών. Καθώς έβγαιναν από το διαστημικό σκάφος, και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος χαμογελούσαν και χαιρετούσαν τις κάμερες.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της άφιξης του πληρώματος στη Γη:

Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc — NASA (@NASA) January 15, 2026

Τα τέσσερα μέλη που επέστρεψαν στη Γη, μετά από πέντε μήνες στο διάστημα, είναι οι Αμερικανοί αστροναύτες Μάικ Φίνκε και Ζένα Κάρντμαν, ο Ρώσος κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ και ο Ιάπωνας αστροναύτης Κίμια Γιούι.

Οι αστροναύτες αναμένεται τώρα να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας, κάτι που είναι συνηθισμένο για όλους όσους επιστρέφουν από το διάστημα. Δεν είναι ακόμα σαφές ποιο μέλος του πληρώματος αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας, αν και το άτομο αυτό αναμένεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Το μέλος του πληρώματος που επηρεάστηκε «ήταν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε την Τετάρτη ο αξιωματούχος της NASA, Ρομπ Ναβίας.

Welcome home! #Crew11 Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, left, @NASA_Astronauts Mike Fincke, Zena Cardman, and JAXA astronaut Kimiya Yui, right, are seen inside their @SpaceX Dragon spacecraft after splashing down off the coast of California. More photos: https://t.co/Z4Dn0TCIiI pic.twitter.com/zueuNTkKHn — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 15, 2026

«Πρώτα απ' όλα, είμαστε όλοι καλά. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι σταθεροί, ασφαλείς και τους φροντίζουν καλά», δήλωσε ο Φίνκε, ο πιλότος του SpaceX Crew-11, σε πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή ήταν μια σκόπιμη απόφαση για να επιτραπεί η διεξαγωγή των σωστών ιατρικών αξιολογήσεων επί τόπου, όπου υπάρχει το πλήρες φάσμα των διαγνωστικών δυνατοτήτων. Είναι η σωστή απόφαση, έστω και αν είναι λίγο γλυκόπικρη».

Το καταστατικό προβλέπει ιατρική εκκένωση από τον διαστημικό σταθμό κάθε τρία χρόνια, αλλά η NASA δεν είχε καμία τέτοια στα 65 χρόνια επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων.

«Δεν πρόκειται για τραυματισμό που συνέβη κατά την εκτέλεση των εργασιών», διευκρίνισε ο Dr. Τζέιμς Πολκ, επικεφαλής υγείας και ιατρικός υπεύθυνος στα κεντρικά γραφεία της NASA, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 8 Ιανουαρίου. Αντίθετα, το πρόβλημα σχετίζεται με ένα «ιατρικό ζήτημα στις δύσκολες περιοχές της μικροβαρύτητας», πρόσθεσε ο Πολκ, σημειώνοντας ότι η NASA ήθελε να φέρει τον αστροναύτη πίσω για να χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα διαγνωστικά εργαλεία.

Ποιος έχει μείνει στο Διαστημικό Σταθμό;

Ο Αμερικανός αστροναύτης Κρις Γουίλιαμς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικάγιεφ, οι οποίοι έφτασαν στον σταθμό τον Νοέμβριο με ένα ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ, παραμένουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Μέχρι η SpaceX να παραδώσει άλλο πλήρωμα, η NASA δήλωσε ότι θα πρέπει να σταματήσει τυχόν συνήθεις ή ακόμη και έκτακτους διαστημικούς περιπάτους, μια δουλειά δύο ατόμων που απαιτεί εφεδρική βοήθεια από το πλήρωμα εντός του τροχιακού συγκροτήματος.