Zελένσκι: Kήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στον ενεργειακό τομέα

Η Ουκρανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στο Κίεβο, καθώς οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις έχουν αφήσει χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εκμεταλλεύεται σκόπιμα τις σκληρές χειμερινές συνθήκες ως μέρος της πολεμικής της στρατηγικής, καθώς οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο έπεσαν πρόσφατα στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Η δήλωση έρχεται καθώς ο Αμερικανός ομόλογός του Ζελένσκι, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναστέλλει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία. Δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Τετάρτη ότι η Ουκρανία «είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει μια συμφωνία» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη σύγκρουση, ο Τραμπ απάντησε: «(Φταίει ο) Ζελένσκι». Οι δύο ηγέτες αναμένεται να παραστούν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία την επόμενη εβδομάδα, αν και ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν επίσημα σχέδια για τη συνάντησή τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο έχουν αφήσει χιλιάδες σπίτια χωρίς κανονικό ρεύμα, θέρμανση ή τρεχούμενο νερό. Μετά από μια ιδιαίτερα σφοδρή νύχτα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδα, το 70% της πρωτεύουσας έμεινε χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες.

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας που θα λειτουργεί όλο το 24ωρο για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ρωσικές επιδρομές και την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Είπε ότι τα νέα μέτρα θα περιλαμβάνουν την προμήθεια ζωτικού ενεργειακού εξοπλισμού και πόρων από το εξωτερικό για την αντικατάσταση κατεστραμμένων εγκαταστάσεων. «Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης – Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας θα επιβλέπει το έργο που υποστηρίζει τους ανθρώπους και τις κοινότητες υπό αυτές τις συνθήκες», έγραψε στο X.

Διέταξε επίσης την αύξηση του αριθμού των σημείων έκτακτης ανάγκης γύρω από το Κίεβο για την παροχή θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος στους κατοίκους, μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση της τρέχουσας απαγόρευσης κυκλοφορίας τα μεσάνυχτα στην πρωτεύουσα.

Οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές δεν έχουν περιοριστεί στην πρωτεύουσα. Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη νοτιοανατολική Ουκρανία πέρασαν ώρες χωρίς θέρμανση και νερό ως αποτέλεσμα των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Η DTEK, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ενέργειας της Ουκρανίας, βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση κρίσης λόγω των ρωσικών επιθέσεων στο δίκτυο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Μαξίμ Τιμτσένκο, στο BBC τον περασμένο μήνα .

Καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, ο Τιμτσένκο δήλωσε ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα στοχεύσει το ενεργειακό δίκτυο της DTEK με «κύματα drones, πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων» και η εταιρεία δυσκολεύτηκε να αντεπεξέλθει. Πρόσθεσε ότι η ένταση των επιθέσεων είναι τόσο συχνή που «απλώς δεν έχουμε χρόνο να συνέλθουμε». Η DTEK παρέχει σήμερα ηλεκτρική ενέργεια σε 5,6 εκατομμύρια Ουκρανούς.

