Επιστήμονες ανακάλυψαν μουμιοποιημένες σορούς τσίτα σε σπηλιές στην Σαουδική Αραβία

Επιστήμονες έκαναν μια απίστευτη ανακάλυψη στην Σαουδική Αραβία, όπου βρήκαν μουμιοποιημένα τσίτα ηλικίας από 130 έως και πάνω από 1.800 ετών, μέσα σε σπηλιές. Οι ερευνητές ανέσκαψαν επτά ολόκληρες σορούς μαζί με τα οστά 54 άλλων τσίτα σε μια τοποθεσία κοντά στην πόλη Αράρ.

Η διαδικασία της μουμιοποίησης αποτρέπει την αποσύνθεση μιας σορού, διατηρώντας το σώμα σχεδόν άθικτο. Μπορεί οι μούμιες της Αιγύπτου να είναι οι πιο γνωστές, λόγω των αρχαίων τελετουργικών, αλλά η διαδικασία αυτή μπορεί επίσης να συμβεί και φυσικά σε μέρη όπως παγετώνες, έρημοι και βάλτοι.

Τα μουμιοποιημένα υπολείμματα ενός τσίτα. AP

Οι συγκεκριμένες μούμιες των μεγάλων αιλουροειδών έχουν θολά μάτια, συρρικνωμένα άκρα και βρέθηκαν στην έρημο μέσα σε σπηλιές, αλλά οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι για το πώς ακριβώς μουμιοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Communications Earth and Environment, οι ξηρές συνθήκες και η σταθερή θερμοκρασία των σπηλιών ενδέχεται να έπαιξαν κάποιο ρόλο στην διαδικασία.

Επίσης, δεν γνωρίζουν γιατί υπήρχαν τόσα πολλά τσίτα μέσα στις σπηλιές και αναρωτιούνται αν ήταν ένας χώρος όπου οι μητέρες γεννούσαν και μεγάλωναν τα μικρά τους.

Τα μουμιοποιημένα υπολείμματα ενός τσίτα. AP

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε η Joan Madurell-Malapeira από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας στην Ιταλία, η οποία δεν συμμετείχε στην ανακάλυψη.

Είναι ασυνήθιστο για μεγάλα θηλαστικά να διατηρούνται σε τέτοιο βαθμό, καθώς εκτός από το να βρίσκονται στο σωστό περιβάλλον, οι σοροί πρέπει επίσης να αποφύγουν να γίνουν «σνακ» για πεινασμένα αρπακτικά όπως πουλιά και ύαινες.

«Το να βρεθούν τόσο άθικτα αποδεικτικά στοιχεία αυτών των αιλουροειδών που ζούσαν πριν από πολύ καιρό σε αυτό το μέρος του κόσμου είναι κάτι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Ahmed Boug από το Εθνικό Κέντρο Άγριας Ζωής της Σαουδικής Αραβίας, στο Associated Press.

Τα μουμιοποιημένα υπολείμματα ενός τσίτα. AP

Τα τσίτα κάποτε περιπλανιόντουσαν σε μεγάλο μέρος της Αφρικής και σε τμήματα της Ασίας, αλλά τώρα ζουν μόνο στο 9% της προηγούμενης έκτασης τους και δεν έχουν παρατηρηθεί στην Αραβική Χερσόνησο εδώ και δεκαετίες. Αυτό πιθανώς οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, στην λαθροθηρία και στην έλλειψη τροφής.