Αυστραλία: Γυναίκα ξύπνησε και βρήκε τεράστιο πύθωνα κουλουριασμένο στο στήθος της

Όταν η Rachel Bloor ξύπνησε το βράδυ της Δευτέρας στο κρεβάτι της στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, ένιωσε κάτι βαρύ στο στήθος της. Αρχικά, υπέθεσε ότι ήταν ο σκύλος της και πήγε να τον χαϊδέψει, μέχρι που ένιωσε κάτι λείο και γλιτσερό. Μισοκοιμισμένη και τρομαγμένη κρύφτηκε κάτω από τα σκεπάσματα, μέχρι που ο σύντροφός της άναψε το φως και επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους του ζευγαριού.

«"Μωρό μου, μην κουνηθείς. Έχεις πάνω σου ένα πύθωνα 2,5 μέτρων", μου είπε», θυμήθηκε η Bloor μιλώντας στο BBC.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να απομακρυνθούν τα σκυλιά από τον χώρο. «Σκέφτηκα ότι αν το Δαλματίας μου συνειδητοποιούσε ότι υπάρχει φίδι στο σπίτι... θα γινόταν σφαγή».

Αφού έβαλε τα σκυλιά σε ασφαλές μέρος έξω από το δωμάτιο – και με τον σύζυγό της στο πλευρό της – η Bloor άρχισε να «ξετυλίγεται» από τα σκεπάσματα και το τεράστιο φίδι που καθόταν πάνω της. «Προσπαθούσα να βγω από κάτω από τα σκεπάσματα... και σκεφτόμουν: "Συμβαίνει στα αλήθεια αυτό; Είναι τόσο παράξενο"».

Πιστεύει ότι το φίδι, το οποίο αναγνώρισε ως έναν μη δηλητηριώδη πύθωνα του χαλιού (carpet python), είχε μπει από το παράθυρο δίπλα στο κρεβάτι της και είχε καταλήξει πάνω της.

Μόλις απελευθερώθηκε από τον πύθωνα, άρχισε να τον σπρώχνει για να βγει ξανά από το παράθυρο. «Ήταν τόσο μεγάλος που, παρόλο που είχε κουλουριαστεί πάνω μου, μέρος της ουράς του ήταν ακόμα έξω από το παράθυρο».

Μέρος της ουράς του πύθωνα βρισκόταν έξω από το παράθυρο.

«Τον άρπαξα, [και] ακόμα και τότε δεν φαινόταν να έχει τρομάξει ιδιαίτερα για να φύγει. Απλώς κουνιόταν λίγο».

Παρόλο που ένας τεράστιος πύθωνας καθόταν πάνω της, η Bloor δεν ταράχτηκε καθόλου, έχοντας μεγαλώσει σε μια έκταση γεμάτη φίδια. «Νομίζω ότι αν είσαι ήρεμος, είναι και αυτά ήρεμα», εξήγησε.

«Αν όμως ήταν ένας φρύνος - ένα από τα πιο επιβλαβή και άσχημα παράσιτα της Αυστραλίας - τότε θα ήταν άλλη ιστορία», είπε. «Δεν τα αντέχω, μου προκαλούν αναγούλα. Αν ήταν φρύνος, θα με είχε τρομάξει».

Η περιπέτεια της Bloor είχε αίσιο τέλος, καθώς κατάφερε να βγάλει τον πύθωνα από το παράθυρο χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Οι πύθωνες του χαλιού είναι κοινοί στις παράκτιες περιοχές της Αυστραλίας. Συνήθως τρέφονται με μικρά ζώα, όπως πουλιά.