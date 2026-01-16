Η άγνωστη φυλή του Αμαζονίου - Στο φως αδημοσίευτο βίντεο

Ο άνθρωπος που κατέγραψε την άγνωστη μέχρι σήμερα φυλή περιγράφη τη συμπεριφορά τους και δείχνει σε παγκόσμια πρώτη το σπάνιο βίντεο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα ανέκδοτο βίντεο, που έχει καταγράψει μία άγνωστη φυλή του Αμαζονίου, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσαν οι πάντες, καθώς κανείς δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί της, είδε το φως της δημοσιότητας, στη διάρκεια ενός podcast του Λεξ Φρίντμαν.

Ο συγγραφέας Πολ Ροσολί έχει περάσει δύο δεκαετίες εργαζόμενος στον Αμαζόνιο και λέει ότι αυτή η στιγμή ήταν μια από τις πιο βαθιές εμπειρίες που είχε ποτέ. Ίσως τον αναγνωρίσετε από τη στιγμή που επέτρεψε σε ένα φίδι να «τον φάει ζωντανό».

«Για να βγάλει νόημα οτιδήποτε από όλα αυτά, έπρεπε να σας δείξω αυτό το βίντεο... Δεν έχει προβληθεί ποτέ πριν. Είναι παγκόσμια πρωτιά», είπε στον Φρίντμαν.

fyli2.jpg

Ένα απόσπασμα κοινοποιήθηκε στο YouTube, με το βίντεο να είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα πλάνων με φυλές που δεν είχαν έρθει σε επαφή, καθαρά και από κοντά, αντί να είναι κοκκώδη και από απόσταση.

Στο βίντεο, η φυλή φαίνεται να περπατάει στην παραλία μέσα από ένα σύννεφο πεταλούδων, ενώ ο Ροσολί καταγράφει προσεκτικά τις κινήσεις τους.

Διακρίνονται να κοιτάζουν πίσω προς την κατεύθυνσή τους, εξετάζοντας αν υπάρχει κάποια πιθανή απειλή, καθώς η γλώσσα του σώματός τους φαινόταν προβληματισμένη.

Ο Ροσολί τους είδε να κάνουν σχηματισμό με όπλα και θυμάται: «Κοίτα πώς κινούνται. Κοίτα πώς σημαδεύουν. Κοίτα τον με το τόξο του», λέει, δείχνοντας έναν άντρα που χτυπούσε με βέλος.

Λέει ότι στην αρχή, όλα έμοιαζαν σαν να επρόκειτο να ξεσπάσουν και να γίνουν βίαιοι.

Αλλά καθώς περνούσε η ώρα, η ομάδα πλησίασε και κατέβασε τα όπλα της καθώς συνειδητοποίησε ότι η ομάδα δεν αποτελούσε απειλή.

Μερικά από τα μέλη φαίνονται να δείχνουν πραγματικά περίεργα, ενώ άλλα φαίνονται ακόμα και να διασκεδάζουν στη θέα των άγνωστων ανθρώπων.

Σημείωσε ότι είναι «πολεμιστές» και σύντομα πέρασαν από το να είναι σε ένταση στο να στέκονται όρθιοι, χαλαροί και να χαμογελούν.

Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν σχεδόν 200 ομάδες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με άλλους σε όλο τον κόσμο, με ένα μεγάλο μέρος τους να εδρεύει στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου που εκτείνεται σε όλη τη Βραζιλία και το Περού.

Αυτό οφείλεται κυρίως, ότι οι επαφή με σύγχρονους ανθρώπους μπορεί να είναι θανατηφόρα, με τις πληροφορίες να συγκεντρώνονται μέσω μεθόδων όπως δορυφορικές εικόνες ή εναέρια παρακολούθηση, καθώς και μέσω ισχυρισμών από άλλες αυτόχθονες ομάδες.

Από τις πιο γνωστές - άγνωστες φυλές οι Mashco Piro από το νοτιοανατολικό Περού, οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί επανειλημμένα μεταξύ 2023 και 2025 κοντά σε περιοχές υλοτομίας.

Mashco Piro

Στη Βραζιλία, κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν δημοσιεύσει σπάνιες εικόνες ομάδων που δεν έχουν έρθει σε επαφή με άλλες σε περιοχές όπως το Μασάκο.

Οι οικολόγοι προειδοποιούν ότι η ίδια η επαφή είναι από τις μεγαλύτερες απειλές. Πέρα από τις ασθένειες, οι συναντήσεις μπορούν να προκαλέσουν βία, να αποσταθεροποιήσουν τις κοινωνικές δομές και να επιταχύνουν την πολιτιστική κατάρρευση.

