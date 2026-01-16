Οχάιο: Ένα τυπογραφικό λάθος ίσως κρύβει το μυστικό της διπλής δολοφονίας

Ο πρώην σύζυγος συνελήφθη για τη δολοφονία του ζευγαριού

Οχάιο: Ένα τυπογραφικό λάθος ίσως κρύβει το μυστικό της διπλής δολοφονίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ο 39χρονος πρώην σύζυγος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της Μονίκ Τέπε και του νέου συζύγου της οδοντιάτρου Σπένσερ Τέπε, 37 ετών με τον οποίο απέκτησε δυο παιδιά, παρόντα στο σπίτι στο Οχάιο όταν σκοτώθηκαν οι γονείς τους.

Ο ΜακΚι και η Τέπε παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2015 και χώρισαν επίσημα τον Μάιο του 2017, σε ένα πολιτισμένο όπως χαρακτηρίστηκε διαζύγιο. Όμως σύμφωνα με την USA Today, η υπόθεση έλαβε νέα ακρόαση που εμφανίστηκε στο δικαστήριο τον Ιούνιο του 2025.

Έδειχνε ότι η ημερομηνία της δίκης είχε οριστεί για τον Σεπτέμβριο, αλλά οι δικαστικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η αναβίωση ήταν τυπογραφικο λάθος και ακυρώθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, ο ΜακΚι διατήρησε το σπίτι του ζευγαριού, αξίας 230.000 δολαρίων, στο Roanoke της Βιρτζίνια, όπου εργαζόταν για την παραμονή του.

Το σπίτι και το στεγαστικό δάνειο ήταν αποκλειστικά στο όνομά του, σύμφωνα με τη USA Today.

Κανένας από τους δύο δεν διατάχθηκε να καταβάλει διατροφή και ο καθένας διατήρησε τα δικά του οχήματα και τα δικά του χρέη, σύμφωνα με τη συμφωνία.

Το ζευγάρι δεν απέκτησε μαζί παιδιά και η 39χρονη Μονίκ Τέπε παντρεύτηκε τον νέο της σύζυγο, τον 37χρονο οδοντίατρο Σπένσερ Τέπε, τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο 39χρονος ΜακΚι κατηγορείται για τις δολοφονίες των Τέπε, αφού φέρεται να εισέβαλε κρυφά στο σπίτι τους στο Κολόμπους στις 30 Δεκεμβρίου και να τους πυροβόλησε θανάσιμα στην κρεβατοκάμαρά τους, αφήνοντας τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 4 και 1 έτους, σώα και αβλαβή σε άλλο δωμάτιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέλη της οικογένειας, ωστόσο δίνουν άλλη εικόνα για τη σχέση του πρώην ζευγαριού, υποστηρίζοντας ότι ο ΜακΚι «βασάνιζε» τη Μονίκ κατά τη διάρκεια του σύντομου γάμου τους.

Ο αγγειοχειρουργός συνελήφθη μια εβδομάδα αργότερα, περίπου 325 μίλια μακριά, στο Ρόκφορντ του Ιλινόις, αφού η αστυνομία εντόπισε το αυτοκίνητό του στον τόπο του εγκλήματος τη νύχτα των δολοφονιών.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Κολόμπους, Ελέιν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την Τετάρτη τις δολοφονίες ως «στοχευμένη» επίθεση ενδοοικογενειακής βίας και αποκάλυψε ότι η αστυνομία ανακάλυψε το όπλο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίες στην κατοικία του ΜακΚι.

Οι ερευνητές δεν έχουν προσδιορίσει το κίνητρο των δολοφονιών.

Ο ΜακΚι αναμένει την έκδοσή του στο Οχάιο για να δικαστεί.

