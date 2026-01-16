Παγίδευσε και δολοφόνησε τη σύζυγο του πάνω στο συζυγικό κρεβάτι για την ερωμένη Βραζιλιάνα νταντά

Απίστευτες αποκαλύψεις έγιναν στη δικαστική αίθουσα, όπου ένας πρώην πράκτορας της IRS κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, και έναν άλλον άνδρα, για να καλύψει την παράνομη σχέση του με τη Βραζιλιάνα νταντά της οικογένειας.

Ο Μπρένταν Μπάνφιλντ, 39 ετών, φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την Κριστίν, 37 ετών, στο κρεβάτι τους, μέσα στο σπίτι τους στη Βόρεια Βιρτζίνια ως μέρος μιας διεστραμμένης συνωμοσίας για να είναι με την 25χρονη Βραζιλιάνα Τζουλιάνα Πέρεζ Μαγκαλάεζ.

Brazilian au pair Juliana Peres Magalhaes, implicated in the murder of Christine Banfield and another man at the home she worked in, has agreed to a plea deal. She allegedly had an affair with Christine's husband, Brendan Banfield. Law&Crime's Angenette Levy @angenette5 reports. pic.twitter.com/O1t9H6r5ot — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) November 1, 2024

Ένα ψεύτικο σεξουαλικό προφίλ δημιουργήθηκε πίσω από την πλάτη της Κριστίν που ισχυριζόταν ότι ήθελε να βιώσει μια φαντασίωση βιασμού. Ο Τζόζεφ Ράιαν απάντησε και σκοτώθηκε επίσης από τον Μπάνφιλντ ως μέρος ενός περίπλοκου σχεδίου για να είναι με την Τζουλιάνα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η Μαγκαλάεζ κοιμόταν στο κρεβάτι που μοιραζόταν η Κριστίν με τον σύζυγό της οκτώ μήνες μετά τις δολοφονίες, είπε ένας από τους ερευνητές της υπόθεσης στη διάρκεια της δίκης την Πέμπτη.

Η αρχική εικόνα της κρεβατοκάμαρας 8 μήνες μετά πυροδότησαν υποψίες, καθώς 8 μήνες αργότερα «κόκκινα ρούχα σε στυλ εσωρούχων» και ένα κίτρινο μπλουζάκι με πράσινη επένδυση που ήταν προηγουμένως κρεμασμένα στην ντουλάπα της νταντάς είχαν μεταφερθεί στην κύρια κρεβατοκάμαρα, κατέθεσε.

Επίσης είχαν αφαιρεθεί οι φωτογραφίες του ζευγαριού και είχαν αντικατασταθεί από άλλες που έδειχναν το παράνομο ζευγάρι μαζί.

Ο πρώην πράκτορας της IRS, του οποίου η τότε 4χρονη κόρη βρισκόταν στο σπίτι το πρωί των δολοφονιών, κατηγορείται επίσης για κακοποίηση παιδιών, κατηγορίες τις οποίες θα αντιμετωπίσει επίσης στη δίκη.

Ο επικεφαλής ντετέκτιβ του τόπου του εγκλήματος που έχει αναλάβει την υπόθεση είπε επίσης στο δικαστήριο την Πέμπτη πώς βρήκε τα όπλα της δολοφονίας στην κύρια κρεβατοκάμαρα. Το μαχαίρι κάτω από τις κουβέρτες και δύο πιστόλια.

Τα πτώματα τόσο του Ράιαν όσο και της Κριστίν βρέθηκαν στην κρεβατοκάμαρα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Μαγκαλάεζ κατέθεσε ότι ο εραστής της δεν ένιωθε ότι μπορούσε απλώς να αφήσει τη γυναίκα του και ότι κατέστρωσαν ένα σχέδιο για να «ξεφορτωθούν» την Κριστίν για να είναι μαζί.

ICYMI: Here's co-defendant Juliana Peres Magalhaes before taking the stand yesterday in the trial of Herndon man Brendan Banfield, her former boss and lover.



Banfield and Magalhaes have been charged in connection to the murders of Banfield's wife and another man. (via @CourtTV) pic.twitter.com/GouGCwjClu — Jared Serre (@JaredSerre) January 14, 2026

Η νταντά ισχυρίστηκε ότι ο Μπάνφιλντ της είπε ότι αν χώριζε η γυναίκα του θα κατέληγε να έχει περισσότερα χρήματα από εκείνον, εκτός από το ότι δεν ήταν καλό για το παιδί τους, ενώ δεν σκόπευε να μοιραστεί την επιμέλεια της μικρής.

Η Μαγκαλάεζ περιέγραψε πως παρέσυραν τον Ράιαν με το ψεύτικο προφίλ και σκηνοθέτησαν τη σκηνή για να φαίνεται σαν εκείνος να ήταν αρπακτικό που μαχαίρωσε τον Μπάνφιλντ.

Η πρώην ερωμένη κατηγορήθηκε αρχικά για φόνο δεύτερου βαθμού για τη δολοφονία του Ράιαν, αλλά έκτοτε ομολόγησε την ενοχή του σε μια υποβαθμισμένη κατηγορία ανθρωποκτονίας.

Στην κατάθεσή της, περιέγραψε το σχέδιο του Μπάνφιλντ να σκοτώσει τη γυναίκα του και να περάσει τις υπόλοιπες μέρες του μαζί της. Τους μήνες που ακολούθησαν κατασκεύαζαν βήμα βήμα τα άλλοθί τους.

Η Μαγκαλάεζ κατέθεσε ότι η υγεία της στη φυλακή και η απομόνωση από τα αγαπημένα της πρόσωπα την ώθησαν επίσης να στραφεί εναντίον του Μπάνφιλντ.

Στη διάρκεια της δίκης ο Μπάνφιλντ περιστασιακά έριχνε μια ματιά στην πρώην ερωμένη του, η οποία απέφευγε να τον κοιτάξει.

“Who paid for your attorneys?” Co-defendant Juliana Peres Magalhães admits that #BrendanBanfield’s mother paid for her attorneys, and says she held off on a plea deal out of fear that she would stop paying.



Magalhães was the family’s au pair and was having an affair with Brendan… pic.twitter.com/g0pTkohE9J — Court TV (@CourtTV) January 14, 2026

Η Μαγκαλάεζ θα καταδικαστεί στο τέλος της δίκης και ανάλογο με τη συνεργασία της με τις αρχές. Ο Μπάνφιλντ, αλλά σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει την ισόβια κάθειρξη.