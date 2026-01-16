Παγίδευσε και δολοφόνησε τη σύζυγο του πάνω στο συζυγικό κρεβάτι για την ερωμένη Βραζιλιάνα νταντά
Το σχέδιο που έστησε το παράνομο ζευγάρι για να ξεφορτωθεί τη σύζυγο
Απίστευτες αποκαλύψεις έγιναν στη δικαστική αίθουσα, όπου ένας πρώην πράκτορας της IRS κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, και έναν άλλον άνδρα, για να καλύψει την παράνομη σχέση του με τη Βραζιλιάνα νταντά της οικογένειας.
Ο Μπρένταν Μπάνφιλντ, 39 ετών, φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την Κριστίν, 37 ετών, στο κρεβάτι τους, μέσα στο σπίτι τους στη Βόρεια Βιρτζίνια ως μέρος μιας διεστραμμένης συνωμοσίας για να είναι με την 25χρονη Βραζιλιάνα Τζουλιάνα Πέρεζ Μαγκαλάεζ.
Ένα ψεύτικο σεξουαλικό προφίλ δημιουργήθηκε πίσω από την πλάτη της Κριστίν που ισχυριζόταν ότι ήθελε να βιώσει μια φαντασίωση βιασμού. Ο Τζόζεφ Ράιαν απάντησε και σκοτώθηκε επίσης από τον Μπάνφιλντ ως μέρος ενός περίπλοκου σχεδίου για να είναι με την Τζουλιάνα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Η Μαγκαλάεζ κοιμόταν στο κρεβάτι που μοιραζόταν η Κριστίν με τον σύζυγό της οκτώ μήνες μετά τις δολοφονίες, είπε ένας από τους ερευνητές της υπόθεσης στη διάρκεια της δίκης την Πέμπτη.
Η αρχική εικόνα της κρεβατοκάμαρας 8 μήνες μετά πυροδότησαν υποψίες, καθώς 8 μήνες αργότερα «κόκκινα ρούχα σε στυλ εσωρούχων» και ένα κίτρινο μπλουζάκι με πράσινη επένδυση που ήταν προηγουμένως κρεμασμένα στην ντουλάπα της νταντάς είχαν μεταφερθεί στην κύρια κρεβατοκάμαρα, κατέθεσε.
Επίσης είχαν αφαιρεθεί οι φωτογραφίες του ζευγαριού και είχαν αντικατασταθεί από άλλες που έδειχναν το παράνομο ζευγάρι μαζί.
Ο πρώην πράκτορας της IRS, του οποίου η τότε 4χρονη κόρη βρισκόταν στο σπίτι το πρωί των δολοφονιών, κατηγορείται επίσης για κακοποίηση παιδιών, κατηγορίες τις οποίες θα αντιμετωπίσει επίσης στη δίκη.
Ο επικεφαλής ντετέκτιβ του τόπου του εγκλήματος που έχει αναλάβει την υπόθεση είπε επίσης στο δικαστήριο την Πέμπτη πώς βρήκε τα όπλα της δολοφονίας στην κύρια κρεβατοκάμαρα. Το μαχαίρι κάτω από τις κουβέρτες και δύο πιστόλια.
Τα πτώματα τόσο του Ράιαν όσο και της Κριστίν βρέθηκαν στην κρεβατοκάμαρα.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Μαγκαλάεζ κατέθεσε ότι ο εραστής της δεν ένιωθε ότι μπορούσε απλώς να αφήσει τη γυναίκα του και ότι κατέστρωσαν ένα σχέδιο για να «ξεφορτωθούν» την Κριστίν για να είναι μαζί.
Η νταντά ισχυρίστηκε ότι ο Μπάνφιλντ της είπε ότι αν χώριζε η γυναίκα του θα κατέληγε να έχει περισσότερα χρήματα από εκείνον, εκτός από το ότι δεν ήταν καλό για το παιδί τους, ενώ δεν σκόπευε να μοιραστεί την επιμέλεια της μικρής.
Η Μαγκαλάεζ περιέγραψε πως παρέσυραν τον Ράιαν με το ψεύτικο προφίλ και σκηνοθέτησαν τη σκηνή για να φαίνεται σαν εκείνος να ήταν αρπακτικό που μαχαίρωσε τον Μπάνφιλντ.
Η πρώην ερωμένη κατηγορήθηκε αρχικά για φόνο δεύτερου βαθμού για τη δολοφονία του Ράιαν, αλλά έκτοτε ομολόγησε την ενοχή του σε μια υποβαθμισμένη κατηγορία ανθρωποκτονίας.
Στην κατάθεσή της, περιέγραψε το σχέδιο του Μπάνφιλντ να σκοτώσει τη γυναίκα του και να περάσει τις υπόλοιπες μέρες του μαζί της. Τους μήνες που ακολούθησαν κατασκεύαζαν βήμα βήμα τα άλλοθί τους.
Η Μαγκαλάεζ κατέθεσε ότι η υγεία της στη φυλακή και η απομόνωση από τα αγαπημένα της πρόσωπα την ώθησαν επίσης να στραφεί εναντίον του Μπάνφιλντ.
Στη διάρκεια της δίκης ο Μπάνφιλντ περιστασιακά έριχνε μια ματιά στην πρώην ερωμένη του, η οποία απέφευγε να τον κοιτάξει.
Η Μαγκαλάεζ θα καταδικαστεί στο τέλος της δίκης και ανάλογο με τη συνεργασία της με τις αρχές. Ο Μπάνφιλντ, αλλά σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει την ισόβια κάθειρξη.