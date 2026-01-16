«Ψηφιακό σκοτάδι» στο Ιράν έως τον Μάρτιο

Ψηφιακή σιγή θα επικρατήσει στο Ιράν για τουλάχιστον άλλους δύο μήνες.

Σύμφωνα με ρωσικές διπλωματικές πηγές, που επικαλείται η ισραηλινή jfeed σχεδόν πλήρης διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε από το καθεστώς έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 20 Μαρτίου.

Ιρανοί bloggers περιγράφουν μία χώρα υπό πολιορκία από την ίδια της την κυβέρνηση, όπου η εικόνα αλλάζει άρδην μετά τις 5 το απόγευμα, μετατρέποντάς την σε ζώνη στρατιωτικού νόμου.

Drones του IRGC φέρεται να πετούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα πάνω από την Τεχεράνη και το Καζβίν, παρακολουθώντας τον πληθυσμό που αρνείται να επιστρέψει σπίτι του.

Την ίδια ώρα φρικτές λεπτομέρειες έρχονται στο φως από την πόλη Ραστ , όπου πυρπολήθηκε η ιστορική αγορά.

Ενώ το καθεστώς κατηγόρησε τους «ταραξίες», αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυρπόλησαν σκόπιμα το παζάρι για να μπλοκάρουν τις οδούς διαφυγής για τους διαδηλωτές πριν ανοίξουν πυρ εναντίον του παγιδευμένου πλήθους.